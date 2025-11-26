Nevídaná kanonáda v českej extralige. Plzeň deklasovala Vítkovice, Holešinský asistoval

Momentka zo zápasu Plzeň - Vítkovice.
Momentka zo zápasu Plzeň - Vítkovice. (Autor: X/HC Škoda Plzeň)
26. nov 2025
Už po prvej tretine vyhrávali domáci o päť gólov.

Česká extraliga - 26. kolo

Plzeň - Vítkovice 7:0 (5:0, 1:0, 1:0)

Góly: 9. Měchura (Holešinský), 13. Simon, 14. Teplý, 15. Zámorský, 18. Merežko, 30. Lalancette, 50. Merežko

Hokejisti HC Škoda Plzeň deklasovali v stredajšom domácom zápase 26. kola českej extraligy HC Vítkovice Ridera 7:0, keď už po prvej tretine vyhrávali o päť gólov.

Asistenciu pri úvodnom zásahu si pripísal slovenský útočník Adrián Holešinský, pre ktorého to bol deviaty bod v sezóne (2+7). Plzeň sa vďaka triumfu posunula na tretie miesto tabuľky.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

