VIDEO: Fehéváry zažil dvojbodovú noc. Ovečkinovi pomohol dosiahnuť ďalší miľník

Sportnet, TASR|6. jan 2026 o 07:03
Washington na domácom ľade zdolal Anaheim.

Slovenský hokejista Martin Fehérváry sa dvomi asistenciami podieľal na víťazstve Washingtonu nad Anaheimom 7:4 v nočnom zápase NHL.

﻿Pre 26-ročného obrancu to bol druhý viacbodový zápas v sezóne a prvý od 18. októbra.

Capitals zvíťazili po dvoch prehrách a predĺžili Anaheimu sériu bez víťazstva na šesť zápasov.

Fehérváry nastúpil v prvej obrannej dvojici s Johnom Carlsonom. Na ľade strávil 20:13 min., počas ktorých mu do štatistík pribudli aj dva plusové body, dve strely, dve trestné minúty a dve zblokované strely.

Prvú asistenciu v zápase získal v 29. minúte, keď sa podieľal na góle Alexandra Ovečkina na 5:1.

Ovečkin týmto gólom prekonal Gordieho Howea a vytvoril nový rekord NHL v počte domácich zápasov, v ktorých dokázal skórovať.

VIDEO: Asistencia Fehérváryho na gól Ovečkina

Kapitán Washingtonu neskôr pridal do prázdnej bránky svoj druhý gól v zápase a v prebiehajúcej sezóne má na konte 17 presných zásahov.

Pozíciu najlepšieho strelca histórie NHL si upevnil 914. gólom. Fehérváry má v prebiehajúcom ročníku bilanciu 3 góly, 11 asistencií a 12 plusových bodov.

Hlavnou hviezdou zápasu bol 23-ročný nováčik Justin Sourdif, ktorý strelil hetrik a pridal dve asistencie. V uplynulých štyroch zápasoch nazbieral deväť bodov.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Juraj Slafkovský

Montreal

42

15

17

32

+7

2.

Šimon Nemec

New Jersey

31

7

11

18

+4

3. 

Martin Fehérváry

Washington

43

3

11

14

+12

4.

Dalibor Dvorský

St. Louis

33

6

3

9

-6

5.

Pavol Regenda

San Jose

4

5

0

5

-1

6.

Samuel Honzek

Calgary

18

2

2

4

+1

7.

Erik Černák

Tampa

22

0

4

4

+1

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

Rangers sa doma nedarí

Obranca Sean Durzi rozhodol o triumfe Utahu na ľade New Yorku Rangers 3:2 po predĺžení. Domáci dvakrát tesne viedli, no napokon si pripísali už 14. domácu prehru v sezóne.

Na vlastnom ľade získali iba 14 bodov, čo je najmenej zo všetkých tímov Východnej konferencie. V lige sú na tom horšie iba hráči Vancouveru (11 bodov).

V 13. minúte odstúpila zo zápasu brankárska jednotka „jazdcov“ Igor Šesťorkin a nahradil ho Jonathan Quick.

Utah si napravil chuť po prehre na ľade New Jersey a z trojzápasového tripu si priniesol štyri body, keďže predtým zvíťazil na ľade NY Islanders.

Ani výrazná strelecká prevaha (38:20) nestačila hráčom Ottawy na bodový zisk proti Detroitu. Už v prvej tretine prestrieľali súpera 17:8, no „červené krídla“ po nej viedli 3:0. Domáci sa síce gólovo doťahovali, no nepodarilo sa im vyrovnať.

Ottawa prehrala štvrtý zápas z uplynulých šiestich. Útočník James Van Riemsdyk pomohol Detroitu tromi bodmi za gól a dve asistencie.

Seattle podržal Grubauer

Hráči Calgary viedli proti Seattlu od 7. minúty 1:0, keď skóroval Čech Adam Klapka. Ich náskok mohol zvýšiť Jonathan Huberdeau, no neskóroval z trestného strieľania.

Potom však už dávali góly iba hráči Seattlu, ktorých výrazne podržal aj brankár Philipp Grubauer. Inkasoval iba jeden gól zo 42 striel a v zápase mal 97,06-percentnú úspešnosť zákrokov.

Seattle rozhodol o svojom triumfe v 3. tretine, ktorú vyhral 4:0. Pre Kraken to bolo tretie víťazstvo po sebe a siedme z uplynulých ôsmich zápasov.

Flames prehrali druhýkrát po sebe a na druhú voľnú kartu do play off majú v Západnej konferencii trojbodovú stratu.

Tú si zatiaľ držia hráči Los Angeles, Minnesotu zdolali 4:2. Hosťom sa nepodarilo odplatiť „kráľom“ nedávnu prehru a podľahli im druhýkrát v priebehu troch dní.

NY Rangers - Utah 2:3 pp

Washington - Anaheim 7:4

Ottawa - Detroit 3:5

Calgary - Seattle 1:5

Los Angeles - Minnesota 4:2

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 07:03
