VIDEO: Fehéváry zažil dvojbodovú noc. Ovečkinovi pomohol dosiahnuť ďalší miľník

Slovenský hokejista Martin Fehérváry sa dvomi asistenciami podieľal na víťazstve Washingtonu nad Anaheimom 7:4 v nočnom zápase NHL.
Pre 26-ročného obrancu to bol druhý viacbodový zápas v sezóne a prvý od 18. októbra.
Capitals zvíťazili po dvoch prehrách a predĺžili Anaheimu sériu bez víťazstva na šesť zápasov.
Fehérváry nastúpil v prvej obrannej dvojici s Johnom Carlsonom. Na ľade strávil 20:13 min., počas ktorých mu do štatistík pribudli aj dva plusové body, dve strely, dve trestné minúty a dve zblokované strely.
Prvú asistenciu v zápase získal v 29. minúte, keď sa podieľal na góle Alexandra Ovečkina na 5:1.
Ovečkin týmto gólom prekonal Gordieho Howea a vytvoril nový rekord NHL v počte domácich zápasov, v ktorých dokázal skórovať.
VIDEO: Asistencia Fehérváryho na gól Ovečkina
Kapitán Washingtonu neskôr pridal do prázdnej bránky svoj druhý gól v zápase a v prebiehajúcej sezóne má na konte 17 presných zásahov.
Pozíciu najlepšieho strelca histórie NHL si upevnil 914. gólom. Fehérváry má v prebiehajúcom ročníku bilanciu 3 góly, 11 asistencií a 12 plusových bodov.
Hlavnou hviezdou zápasu bol 23-ročný nováčik Justin Sourdif, ktorý strelil hetrik a pridal dve asistencie. V uplynulých štyroch zápasoch nazbieral deväť bodov.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
42
15
17
32
+7
2.
Šimon Nemec
New Jersey
31
7
11
18
+4
3.
Martin Fehérváry
Washington
43
3
11
14
+12
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
33
6
3
9
-6
5.
Pavol Regenda
San Jose
4
5
0
5
-1
6.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
7.
Erik Černák
Tampa
22
0
4
4
+1
Rangers sa doma nedarí
Obranca Sean Durzi rozhodol o triumfe Utahu na ľade New Yorku Rangers 3:2 po predĺžení. Domáci dvakrát tesne viedli, no napokon si pripísali už 14. domácu prehru v sezóne.
Na vlastnom ľade získali iba 14 bodov, čo je najmenej zo všetkých tímov Východnej konferencie. V lige sú na tom horšie iba hráči Vancouveru (11 bodov).
V 13. minúte odstúpila zo zápasu brankárska jednotka „jazdcov“ Igor Šesťorkin a nahradil ho Jonathan Quick.
Utah si napravil chuť po prehre na ľade New Jersey a z trojzápasového tripu si priniesol štyri body, keďže predtým zvíťazil na ľade NY Islanders.
Ani výrazná strelecká prevaha (38:20) nestačila hráčom Ottawy na bodový zisk proti Detroitu. Už v prvej tretine prestrieľali súpera 17:8, no „červené krídla“ po nej viedli 3:0. Domáci sa síce gólovo doťahovali, no nepodarilo sa im vyrovnať.
Ottawa prehrala štvrtý zápas z uplynulých šiestich. Útočník James Van Riemsdyk pomohol Detroitu tromi bodmi za gól a dve asistencie.
Seattle podržal Grubauer
Hráči Calgary viedli proti Seattlu od 7. minúty 1:0, keď skóroval Čech Adam Klapka. Ich náskok mohol zvýšiť Jonathan Huberdeau, no neskóroval z trestného strieľania.
Potom však už dávali góly iba hráči Seattlu, ktorých výrazne podržal aj brankár Philipp Grubauer. Inkasoval iba jeden gól zo 42 striel a v zápase mal 97,06-percentnú úspešnosť zákrokov.
Seattle rozhodol o svojom triumfe v 3. tretine, ktorú vyhral 4:0. Pre Kraken to bolo tretie víťazstvo po sebe a siedme z uplynulých ôsmich zápasov.
Flames prehrali druhýkrát po sebe a na druhú voľnú kartu do play off majú v Západnej konferencii trojbodovú stratu.
Tú si zatiaľ držia hráči Los Angeles, Minnesotu zdolali 4:2. Hosťom sa nepodarilo odplatiť „kráľom“ nedávnu prehru a podľahli im druhýkrát v priebehu troch dní.
NY Rangers - Utah 2:3 pp
Washington - Anaheim 7:4
Ottawa - Detroit 3:5
Calgary - Seattle 1:5
Los Angeles - Minnesota 4:2
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: