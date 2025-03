MacKinnon sa zaradil medzi legendy NHL. Ako 100. hráč v histórii dosiahol 1000 bodov

NEW YORK. Hokejisti Colorada v nočnom stretnutí zámorskej NHL predĺžili víťaznú sériu na šesť stretnutí. Avalanche zdolali Chicago 3:0 vďaka trom gólom v tretej časti hry. Kanadský útočník Nathan MacKinnon si v drese domácich pripísal na konto dve asistencie, čím sa ako 100. hráč v histórii súťaže dostal na métu 1000 bodov.

MacKinnon v klubovej histórii napodobnil Slováka Petra Šťastného (1048 bodov) a kanadského útočníka Joa Sakica (1641). Center elitnej formácie "lavín" dosiahol významný míľnik pri víťaznom presnom zásahu Artturiho Lehkonena v úvodnej minúte tretieho dejstva. Zdalo sa, že MacKinnonovi sa to podarilo už v prvej tretine, keď si pripísal gólovú asistenciu pri góle Martina Nečasa.

Spolu s priebežným lídrom produktivity súťaže v tomto ročníku oslavoval celý tím, napokon však predčasne, keďže tento moment prekazil ofsajdový verdikt po trénerskej výzve hosťujúcej striedačky. "Myslím si, že je super dosiahnuť to so spoluhráčmi. Chceme však tímový úspech, aby sme oslávili spoločne úspechy a víťazstvá. Toto bola pre mňa dlhá cesta plná vzostupov a pádov, určite to však je skvelý moment," uviedol MacKinnon. Ten na zisk 1000 bodov potreboval odohrať 856 duelov, za menej sa podarilo dostať na túto métu iba trom hráčom spomedzi aktívnych - Connor McDavid (659 zápasov), Sidney Crosby (757) a Jevgenij Malkin (848).

Domáci brankár Scott Wedgewood zneškodnil všetkých 21 striel súpera a zaznamenal druhé čisté konto v sezóne, celkovo ôsme v profiligovej kariére. Pozornosť domáceho trénera Jareda Bednara však pochopiteľne padla na MacKinnonov míľnik: "Je to veľká vec. Určite to bude bagatelizovať, ako to robí vždy. Myslím si, že keď sa jeho kariéra skončí, bude si tieto výnimočné méty pamätať a vážiť si ich viac ako teraz. Momentálne je veľmi sústredený." Ullmark inkasoval iba raz Tretí triumf za sebou pridali hráči Ottawy, ktorí uspeli nad Detroitom 2:1. Hostia síce prestrieľali Senators v pomere 49:23, no až 48 striel zneškodnil domáci brankár Linus Ullmark. "Červené krídla" prehrali šiesty duel v sérii. Kanadský tím ťažil z presilových hier, keďže oba presné zásahy padli v početnej výhode. V druhej časti hry poslal domácich do vedenia David Perron a na vyrovnávajúci gól Dylana Larkina reagoval v 55. minúte Dylan Cozens. Kanadský center si otvoril strelecký účet v drese Ottawy, keď skóroval prvýkrát od jeho výmeny z Buffala.

"Bol to chaotický zápas z našej strany. Som si istý, že sa musíme pozrieť do zrkadla a povedať si, že to nebolo dosť dobré. Nie je to udržateľný štýl hry, ak chceme vyhrávať v závere sezóny. Na druhej strane je potešiteľné, že sme našli spôsob k víťazstvu," povedal Ullmark, ktorý v prostrednej časti hry nepustil za svoj chrbát ani jednu z 27 striel. Stal sa šiestym brankárom v histórii súťaže, ktorému sa podarilo zaznamenať aspoň 27 zákrokov v jednej tretine bez inkasovaného gólu od sezóny 1997/98. Buffalo zlomilo sériu prehier Negatívnu šnúru šiestich prehier v rade ukončilo Buffalo víťazstvom nad Edmontonom 3:2. Výrazný podiel na tom mal dvojgólový útočník Tage Thompson. Toronto nedoviedlo do zdarného konca trojgólový náskok a na ľade Utahu uspelo až po samostatných nájazdoch (4:3). Maple Leafs viedli už 3:0, no tím zo Salt Lake City tromi gólmi v priebehu necelých štyroch minút vyrovnal. V nájazdoch sa presadil za domácich iba Clayton Keller, hostí potiahli úspešnými pokusmi kapitán Auston Matthews a Mitch Marner.

NHL - základná časť - 11. marec: Buffalo Sabres - Edmonton Oilers 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Góly: 14. Thompson, 24. Tuch (McLeod), 44. Thompson (Norris) – 22. Nurse (Stecher, Draisaitl), 30. Bouchard (McDavid, Draisaitl) Brankári: Luukkonnen - Skinner, strely na bránku: 23:34

Ottawa Senators - Detroit Red Wings 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Góly: 28. Perron (Giroux), 55. Cozens (Sanderson, B. Tkachuk) – 43. Larkin (Raymond) Brankári: Ullmark - Talbot, strely na bránku: 23:49

Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Góly: 41. Lehkonen (Toews, MacKinnon), 44. Nečas (MacKinnon), 60. Kiviranta Brankári: Wedgewood - Knight, strely na bránku: 21:20

Utah HC - Toronto Maple Leafs 3:4 pp a sn (0:2, 3:1, 0:0 - 0:0, 0:1) Góly: 29. Carcone (Doan, McBain), 30. Schmaltz (Määttä, Keller), 33. Hayton (Sergačov, Guenther) – 13. Nylander (Marner, Knies), 20. Järnkrok (Domi, Rielly), 25. Benoit (Kämpf, Holmberg). Rozh. nájazd: Marner Brankári: Vejmelka - Woll, strely na bránku: 32:26

