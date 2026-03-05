VIDEO: New Jersey pokračuje na víťaznej vlne. Nemec patril v jednej štatistike k lídrom

Útočník Toronta Matias MacCelli (63) kontroluje puk popri obrancovi tímu New Jersey Devils Šimonovi Nemcovi (17).
Útočník Toronta Matias MacCelli (63) kontroluje puk popri obrancovi tímu New Jersey Devils Šimonovi Nemcovi (17). (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|5. mar 2026 o 07:11
ShareTweet0

Z víťazstva sa tešil aj útočník Dalibor Dvorský.

Hokejisti New Jersey Devils v zostave aj so slovenským obrancom Šimonom Nemcom zvíťazili v noci na štvrtok v NHL doma nad Torontom 4:3 po nájazdoch.

Z víťazstva sa tešil aj útočník Dalibor Dvorský, keď hráči St. Louis uspeli na ľade Seattlu 3:2. Obaja Slováci sa do kanadského bodovania nezapísali. 

Devils si pripísali tretí triumf v sérii a vo Východnej konferencii sú na 14. mieste s mankom deväť bodov na účasť vo vyraďovacej časti. Nemec odohral 18:53 min a pripísal si jeden plusový bod do štatistiky plus mínus. Mal aj tri bloky, s ktorými viedol zápas.

Blues zabodovali naplno druhýkrát za sebou a tretíkrát v priebehu uplynulých štyroch stretnutí, no naďalej sú na predposlednom 15. mieste na západe. Od play off ich delí 12 bodov. Dvorský nastúpil na 14:27 min a v bilancii plus mínus mal na konte nulu.

﻿NHL - výsledky (5. marec):

Detroit Red Wings – Vegas Golden Knights 3:4 po predĺžení (3:1, 0:0, 0:2 - 0:1)

Góly: 6. Finnie (Seider, Edvinsson), 16. Edvinsson (Copp, DeBrincat), 17. DeBrincat (Raymond, Sandin-Pellikka) – 2. Smith (Marner, Dorofejev), 52. Barbašov (Andersson, Hanifin), 57. Marner (Hertl, Theodore), 63. Hertl (Marner, Andersson).

Brankári: Talbot - Hill, strely na bránku: 26:25

New Jersey Devils – Toronto Maple Leafs 4:3 po predĺžení a nájazdoch (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0. 1:0)

Góly: 8. Meier (Hischier, Mercer), 27. Griciuk (Bratt, Hischier), 58. Brown (Griciuk, L. Hughes), rozh. nájazd Cotter – 6. Maccelli (Joshua, Benoit), 24. Nylander (Cowan, Matthews), 54. Knies (Tavares).

Brankári: Markström - Stolarz, strely na bránku: 47:27

Anaheim Ducks – New York Islanders 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)

Góly: 13. Gauthier (Sennecke, Kreider), 17. Gauthier (Leo Carlsson, Kreider), 19. Sennecke (McTavish, Moore), 43. Poehling (Strome), 56. Vatrano (Trouba) – 5. Lee (DeAngelo, Drouin).

Brankári: Husso - Rittich, strely na bránku: 26:43

Seattle Kraken – St. Louis Blues 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Góly: 1. Schwartz (Larsson, Dunn), 54. Dunn (Eberle, McCann) – 7. Mailloux (Schenn, Thomas), 28. Holloway (Fowler, Schenn), 42. Thomas (Schenn, Broberg).

Brankári: Grubauer - Hofer, strely na bránku: 36:27

Vancouver Canucks – Carolina Hurricanes 4:6 (2:1, 1:4, 1:1)

Góly: 17. Rossi (Elias Pettersson, DeBrusk), 18. Hronek (O'Connor, L. Karlsson), 40. Boeser (Rossi, Hronek), 47. Höglander (Elias Pettersson, Hronek) – 2. Svečnikov (Jarvis, Gostisbehere), 23. Walker (Hall, Blake), 25. Ehlers (Staal, Chatfield), 32. Aho (Jarvis, Miller), 33. Ehlers (Walker), 60. Ehlers (Aho, Svečnikov).

Brankári: Lankinen (33. Tolopilo) - Bussi, strely na bránku: 22:33

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Útočník Toronta Matias MacCelli (63) kontroluje puk popri obrancovi tímu New Jersey Devils Šimonovi Nemcovi (17).
Útočník Toronta Matias MacCelli (63) kontroluje puk popri obrancovi tímu New Jersey Devils Šimonovi Nemcovi (17).
VIDEO: New Jersey pokračuje na víťaznej vlne. Nemec patril v jednej štatistike k lídrom
dnes 07:11
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: New Jersey pokračuje na víťaznej vlne. Nemec patril v jednej štatistike k lídrom