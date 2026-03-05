VIDEO: New Jersey pokračuje na víťaznej vlne. Nemec patril v jednej štatistike k lídrom

Hokejisti New Jersey Devils v zostave aj so slovenským obrancom Šimonom Nemcom zvíťazili v noci na štvrtok v NHL doma nad Torontom 4:3 po nájazdoch.
Z víťazstva sa tešil aj útočník Dalibor Dvorský, keď hráči St. Louis uspeli na ľade Seattlu 3:2. Obaja Slováci sa do kanadského bodovania nezapísali.
Devils si pripísali tretí triumf v sérii a vo Východnej konferencii sú na 14. mieste s mankom deväť bodov na účasť vo vyraďovacej časti. Nemec odohral 18:53 min a pripísal si jeden plusový bod do štatistiky plus mínus. Mal aj tri bloky, s ktorými viedol zápas.
Blues zabodovali naplno druhýkrát za sebou a tretíkrát v priebehu uplynulých štyroch stretnutí, no naďalej sú na predposlednom 15. mieste na západe. Od play off ich delí 12 bodov. Dvorský nastúpil na 14:27 min a v bilancii plus mínus mal na konte nulu.
NHL - výsledky (5. marec):
Detroit Red Wings – Vegas Golden Knights 3:4 po predĺžení (3:1, 0:0, 0:2 - 0:1)
Góly: 6. Finnie (Seider, Edvinsson), 16. Edvinsson (Copp, DeBrincat), 17. DeBrincat (Raymond, Sandin-Pellikka) – 2. Smith (Marner, Dorofejev), 52. Barbašov (Andersson, Hanifin), 57. Marner (Hertl, Theodore), 63. Hertl (Marner, Andersson).
Brankári: Talbot - Hill, strely na bránku: 26:25
New Jersey Devils – Toronto Maple Leafs 4:3 po predĺžení a nájazdoch (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0. 1:0)
Góly: 8. Meier (Hischier, Mercer), 27. Griciuk (Bratt, Hischier), 58. Brown (Griciuk, L. Hughes), rozh. nájazd Cotter – 6. Maccelli (Joshua, Benoit), 24. Nylander (Cowan, Matthews), 54. Knies (Tavares).
Brankári: Markström - Stolarz, strely na bránku: 47:27
Anaheim Ducks – New York Islanders 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)
Góly: 13. Gauthier (Sennecke, Kreider), 17. Gauthier (Leo Carlsson, Kreider), 19. Sennecke (McTavish, Moore), 43. Poehling (Strome), 56. Vatrano (Trouba) – 5. Lee (DeAngelo, Drouin).
Brankári: Husso - Rittich, strely na bránku: 26:43
Seattle Kraken – St. Louis Blues 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly: 1. Schwartz (Larsson, Dunn), 54. Dunn (Eberle, McCann) – 7. Mailloux (Schenn, Thomas), 28. Holloway (Fowler, Schenn), 42. Thomas (Schenn, Broberg).
Brankári: Grubauer - Hofer, strely na bránku: 36:27
Vancouver Canucks – Carolina Hurricanes 4:6 (2:1, 1:4, 1:1)
Góly: 17. Rossi (Elias Pettersson, DeBrusk), 18. Hronek (O'Connor, L. Karlsson), 40. Boeser (Rossi, Hronek), 47. Höglander (Elias Pettersson, Hronek) – 2. Svečnikov (Jarvis, Gostisbehere), 23. Walker (Hall, Blake), 25. Ehlers (Staal, Chatfield), 32. Aho (Jarvis, Miller), 33. Ehlers (Walker), 60. Ehlers (Aho, Svečnikov).
Brankári: Lankinen (33. Tolopilo) - Bussi, strely na bránku: 22:33
