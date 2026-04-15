VIDEO: Slafkovskému nevyšiel záver základnej časti. Urobil chybu a Montreal inkasoval

Záber zo zápasu Philadelphia - Montreal (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|15. apr 2026 o 07:05
V akcii bola štvorica Slovákov.

Hokejisti Montrealu v zostave so Slovákom Jurajom Slafkovským prehrali v noci na stredu v zámorskej NHL na ľade Philadelphie 2:4.

Celkovo boli v akcii štyria Slováci, ani jeden sa však nezapísal do kanadského bodovania.

Montreal patrí medzi tímy, ktoré postúpili do play off a v základnej časti absolvoval posledný zápas. Vo štvrťfinále Východnej konferencie sa stretne s Tampou Bay, kde pôsobí ďalší Slovák Erik Černák.

Útočník Slafkovský strávil vo Philadelphii na ľade 22:29 minúty, vyslal dve strely na bránku a nazbieral tri mínusové body.

V tretej tretine sa dopustil chyby pred vlastnou bránkou, keď po strate puku Philadelphia skórovala na konečných 4:2

VIDEO: Chyba Slafkovského v zápase Philadelphia - Montreal

Okrem neho naskočili na ľad aj Martin Fehérváry (Washington), pre ktorého sa sezóna skončila výhrou 2:1 na ľade Columbusu.

Zvíťazilo aj St. Louis s Daliborom Dvorským, a to 7:5 nad Pittsburghom.

Obranca Šimon Nemec (New Jersey) sa rozlúčil so zámorskou sezónou prehrou 0:4 v Bostone, keď domáci strelili všetky góly v úvodnom dejstve.

﻿NHL - streda, 15. apríl:

Boston - New Jersey 4:0

NY Islanders - Carolina 1:2

Columbus - Washington 1:2

Philadelphia - Montreal 4:2

Minnesota - Anaheim 3:2

Utah - Winnipeg 5:3

Calgary - Colorado 1:3

St. Louis - Pittsburgh 7:5

Vancouver - Los Angeles 4:3 pp

