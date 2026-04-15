VIDEO: Slafkovskému nevyšiel záver základnej časti. Urobil chybu a Montreal inkasoval

Hokejisti Montrealu v zostave so Slovákom Jurajom Slafkovským prehrali v noci na stredu v zámorskej NHL na ľade Philadelphie 2:4.
Celkovo boli v akcii štyria Slováci, ani jeden sa však nezapísal do kanadského bodovania.
Montreal patrí medzi tímy, ktoré postúpili do play off a v základnej časti absolvoval posledný zápas. Vo štvrťfinále Východnej konferencie sa stretne s Tampou Bay, kde pôsobí ďalší Slovák Erik Černák.
Útočník Slafkovský strávil vo Philadelphii na ľade 22:29 minúty, vyslal dve strely na bránku a nazbieral tri mínusové body.
V tretej tretine sa dopustil chyby pred vlastnou bránkou, keď po strate puku Philadelphia skórovala na konečných 4:2
VIDEO: Chyba Slafkovského v zápase Philadelphia - Montreal
Okrem neho naskočili na ľad aj Martin Fehérváry (Washington), pre ktorého sa sezóna skončila výhrou 2:1 na ľade Columbusu.
Zvíťazilo aj St. Louis s Daliborom Dvorským, a to 7:5 nad Pittsburghom.
Obranca Šimon Nemec (New Jersey) sa rozlúčil so zámorskou sezónou prehrou 0:4 v Bostone, keď domáci strelili všetky góly v úvodnom dejstve.
NHL - streda, 15. apríl:
Boston - New Jersey 4:0
NY Islanders - Carolina 1:2
Columbus - Washington 1:2
Philadelphia - Montreal 4:2
Minnesota - Anaheim 3:2
Utah - Winnipeg 5:3
Calgary - Colorado 1:3
St. Louis - Pittsburgh 7:5
Vancouver - Los Angeles 4:3 pp
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: