Slafkovský dal gól už v prvej minúte. Strieľam viac ako minulý rok, hovorí

NEW YORK. Juraj Slafkovský strelil ďalší gól v príprave na nový ročník NHL. V zápase Montrealu proti Ottawe sa presadil už v 33. sekunde.

Po vyrazenej strele Mikea Mathesona sa rýchlo zorientoval pred bránou klubu z hlavného mesta a okamžite poslal puk do brány.

"Je skvelé, že sa pohybujem v blízkosti brány, strieľam viac ako minulý rok. Musím si to zobrať aj do základnej časti a ukázať to tam," hovoril Slafkovský.

VIDEO: Gól Juraja Slafkovského proti Ottawe