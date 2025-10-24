Legenda extraligy vyniká aj v 39 rokoch. V druhej lige zažiarila štyrmi gólmi

LEVICE. Hokejisti HK TAM Levice zvíťazili v domácom dueli 13. kola Tipos SHL nad Považskou Bystricou 6:2.
Levičania sa vďaka štvrtému víťazstvu v sérii udržali na čele tabuľky s trojbodovým náskokom pred Humenným.
K domácej výhre tretej Skalice 6:4 nad Trnavou prispel štyrmi gólmi skúsený Petr Obdržálek.
Tridsaťdeväťročný útočník je najproduktívnejší zahraničný hráč v histórii slovenskej extraligy.
V druhej lige je momentálne s trinástimi gólmi najlepším strelcom súťaže, asistoval aj pri 9 góloch a vedie celkovú tabuľku produktivity.
Prvú prehru na ľade súpera utrpeli hráči Humenného, Žiaru podľahli 1:2 po predĺžení. V 65. minúte rozhodol Václav Stupka.
Tri góly si pripísal hráč Topoľčian Patrik Lušňák, no ani to nestačilo proti Martinu na body. Nováčik zvíťazil 7:4.
Tipos SHL - 13. kolo:
HK Skalica - HK Gladiators Trnava 6:4 (2:2, 3:0, 1:2)
Góly: 1. Obdržálek (Nemec, Jurík), 2. Jurák (Kuba, Frídel), 22. Obdržálek (Nemec, Jurík), 30. Filip (Šátek, Fungáč), 34. Obdržálek (Nemec, Jurík), 60. Obdržálek - 6. Antonov (Holovič, Hanula), 6. Antonov (Holovič, Kadyrov), 50. Kremnický (Klapica, Hanula), 54. Svitek (Hanula).
Rozhodcovia: Bachúrik, Vido - Ščurka, Haringa, vylúčení: 4:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 923 divákov.
TSS GROUP Dubnica - HC BIT markets TEBS Bratislava 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
Góly: 23. Vaňo (Haščič, Legalin), 29. Chatrnúch (Feranec, Vaňo) - 25. Bodnár (Samadov, Fatul), 38. Lušňák (Buc, Hamráček), 58. Lupták (Knižka, Samadov), 60. Hamráček (Buc).
Rozhodcovia: Valach, Staňo - Hanko, Nosek, vylúčení: 6:3 na 2 min., navyše: Hovorka, Chatrnúch (Dubnica) a Škultéty (TEBS) všetci 5+DKZ za pästný súboj, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 280 divákov.
HC MUŠLA Topoľčany - MHA Martin 4:7 (2:2, 1:1, 1:4)
Góly: 16. Lušňák (Pupák, Bečka), 19. Lušňák (Ožvald), 33. Lušňák (Gergel, Bečka), 56. Bečka (Lušňák, Ejem) - 7. Jakubík (Gracák), 17. Vybiral (Babka, Jakubík), 32. Burzík (Vybiral), 48. Siakeľ (Paulíny, Barto), 51. Tomaník (Fúčela, Pekarčík), 57. Paulíny (Gracák), 60. Pacalaj (Fafrák, Burzík)
Rozhodcovia: Moller, Zelený - Lepieš, Šramaty, vylúčení: 3:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 761 divákov.
HK TAM Levice - HK ‘95 Považská Bystrica 6:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Góly: 4. Gellen (Hlinka, Ozimák), 10. Svitana (Králik, Bartakovics), 34. Slovák (Svitana, Sobotka), 40. Králik (Bartakovics, Slovák), 53. Rais (Svitana, Králik), 57. Králik (Svitana, Slovák) - 22. Ferenyi (Galimov)
Rozhodcovia: Fridrich, Hlinka - Mižík, Moravčík, vylúčení: 8:11 na 2min., navyše: Ozimák (Levice) a Ferenyi (P. Bystrica) obaja 5+DKZ za krošček, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 691 divákov.
HC Nové Zámky - HK Detva 8:3 (2:2, 3:1, 3:0)
Góly: 6. White (Sulík, Korím), 15. Paul (Molnár, White), 22. Molnár (Paul, White), 32. Sulík (Barilla, Olson), 34. Krchňavý (Olson, White), 41. White (Molnár, Paul), 59. Krchňavý (Molnár, Paul), 60. Šuty (Štrauch) - 8. Jamrich (Surový), 12. Petran (Surový, Štec), 39. Jamrich (Petran, Safaralejev)
Rozhodcovia: Čahoj, Valo - Vystavil, Tvrdoň, vylúčení: 3:3 na 2min., navyše: Melicher (N.Zámky) a Danielčák (Detva) 5+DKZ za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 314 divákov.
HK Žiar nad Hronom - HC 19 Humenné 2:1pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 35. Uski (Hraško, Jakúbek), 65. Stupka (Babeliak, Sládok) - 60. Frič (Vaško, Toma).
Rozhodcovia: Smrek, Bogdaň - Riš, Tvrdoň, vylúčení: 4:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1627 divákov.