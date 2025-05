Bitka o Ontário spoznala víťaza, Colorado si predĺžilo sezónu famóznou tretinou

NEW YORK. Hokejisti Toronta postúpili do semifinále Východnej konferencie NHL. Maple Leafs zvíťazili v šiestom dueli na ľade Ottawy 4:2 a rovnakým pomerom vyhrali aj celú sériu úvodného kola play-off.

Na západe sa do konferenčného semifinále prebojovali hráči Vegas, ktorí uspeli na ľade Minnesoty 3:2 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy.

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 6:4 (3:2, 2:1, 1:1)

Góly: 4. Henrique (C. Brown, Frederic), 6. Nugent-Hopkins (McDavid, Hyman), 13. Hyman (Nurse, Nugent-Hopkins), 35. Nurse (Podkolzin, Janmark), 37. Frederic (C. Brown, Kulak), 60. C. Brown – 2. Byfield (Fiala, Laferriere), 4. Clarke (Danault), 39. Spence (Fiala, Helenius), 60. Kopitar (Doughty, Laferriere)

/konečný výsledok série 4:2/

NHL - pavúk play-off