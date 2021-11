Postupuje napriek prehre. Sparta je v hokejovej Lige majstrov vo štvrťfinále

PRAHA. Český hokejový klub Sparta Praha postúpil v Lige majstrov do štvrťfinále. Tím z hlavného mesta síce prehral v utorkovej odvete osemfinále so švédskou Skellefteou 1:2, no prvé meranie síl sa skončilo víťazstvom Pražanov 3:1.

Hokejová Liga majstrov - osemfinále - odveta:

Tappara Tampere - Växjö Lakers 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

Góly: 32. Platzer, 44. Virta, 46. Levtchi, 59. Vittasmäki – 28. Aktell, 39. Lycksell

/prvý zápas 2:2, postúpila Tappara/

HC Sparta Praha - Skelleftea AIK 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)