Kongres SZĽH schválil rozpočet na rok 2026. Vyhli sme sa nutnému škrtaniu, teší sa Šatan

Pondelňajšie zasadnutie kongresu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) schválilo rozpočet na rok 2026.
Vedenie riadiaceho orgánu zároveň pred očami zástupcov klubov ocenilo tri osobnosti za rozvoj a prínos pre slovenský hokej. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk
Aj tento rok patril úvod kongresu tradičnej tichej spomienke za členov, ktorí v uplynulých dvanástich mesiacoch opustili hokejové hnutie.
Medzi nimi aj niekdajší československý hokejový reprezentant a dlhoročný obranca HC Slovan Bratislava Ľubomír Ujváry či bývalí slovenskí hokejoví útočníci Karol Ondreička a Peter Veselovský.
Rozdávali ocenenia
Prezident SZĽH Miroslav Šatan a generálny sekretár Miroslav Lažo v rámci zachovania tradície aj tento rok na kongrese rozdali niekoľko ocenení.
Cenu z ich rúk si za celoživotný prínos pre hokej prevzal Miroslav Miklošovič, bývalý asistent trénera pri slovenskej reprezentácii v ére hlavného kouča Júliusa Šuplera (2006 až 2008) či Zdena Cígera (2015 až 2017).
Počas hráčskych čias patril k stáliciam federálnej ligy, od roku 1996 zasvätil svoju kariéru trénerskému remeslu. Vo veku 75 rokov figuruje pri hokeji dodnes.
Medzi ďalšími ocenenými boli zástupcovia samospráv, ktorí sa v uplynulom období pričinili o rozvoj hokejovej infraštruktúry. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška sa výrazne podieľal na výstavbe a finalizácii Regionálnej hokejovej akadémie (RHA) v Trenčíne, ktorá bola oficiálne otvorená 5. apríla 2025.
Minulý rok sa počet klubov na Slovensku rozšíril o HK Malacky a počet ľadových plôch o ďalšiu v multifunkčnom športovom komplexe pod názvom Šport aréna. Pri tejto príležitosti bol Cenou prezidenta SZĽH za rozvoj hokejovej infraštruktúry ocenený primátor Malaciek Juraj Říha.
Schválili rozpočet
Hlavným bodom pondelňajšieho zasadnutia bolo schvaľovanie rozpočtu pre rok 2026. SZĽH predstavil jeho návrh zástupcom klubov už na dohodovacom konaní.
Celkový rozpočet vo výške 10,7 miliónov eur sa skladá z príspevku určeného pre potreby všetkých reprezentácií, príspevku pre potreby klubov ako súčasť podpory a rozvoja hokejovej mládeže a z prevádzkových nákladov.
„Sme radi, že kongres schválil rozpočet na rok 2026. Naďalej platí, že väčšia časť týchto prostriedkov poputuje do rozvoja hokejovej mládeže v kluboch.
Teší nás, že v neľahkých časoch sa nám podarilo vyhnúť nútenému škrtaniu a pre hokej sme na rok 2026 dokázali zabezpečiť podobný obnos finančných prostriedkov s miernym navýšením oproti vlaňajšku. Veríme, že kluby ich efektívne využijú na rozvoj hokeja a budú pokračovať v budovaní kvalitného prostredia pre výchovu mladých hokejistov,“ zaželal si Šatan.
Noví členovia komisie
Kongres si v pondelok volil aj dvoch nových členov Arbitrážnej komisie SZĽH. Na návrh viacerých klubov kandidoval za jej predsedu prof. JUDr. Marek Števček, ktorého si delegáti zvolili. Rovnako vysokú podporu dostal aj prof. JUDr. Mojmír Mamojka ml. ako kandidát na podpredsedu Arbitrážnej komisie SZĽH.
„Teší nás, že do Arbitrážnej komisie SZĽH boli zvolení takí rešpektovaní odborníci, akými sú profesor Marek Števček a profesor Mojmír Mamojka mladší. Spolu s profesorom Tomášom Strémym, ktorý stojí na čele disciplinárneho senátu, dnes v štruktúrach SZĽH pôsobia už traja uznávaní profesori práva.
Je to jasný signál, že zväz kladie dôraz na odbornosť, nezávislosť a vysoký štandard rozhodovania. Sme presvedčení, že aj vďaka ich skúsenostiam a autorite sa ďalej posilní transparentnosť, spravodlivosť a profesionalita v rozhodovacích procesoch o disciplinárnych previneniach a v ich odvolaniach,“ uviedol Lažo.
Kongres SZĽH zároveň po prvý raz v histórii zvolil aj zástupcu športovcov – hokejistov, ktorého si navrhli samotní hráči. Ich hlas bude na najvyššom orgáne zväzu zastupovať bývalý extraligový hráč a reprezentant Andrej Šťastný.
Takúto možnosť dovoľuje zákon o športe a Andrej Šťastný bude na zasadnutí kongresu SZĽH zastupovať športovcov aj pri hlasovaní.