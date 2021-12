Vancouveru sa bez Haláka darí. Nechytal už dva týždne

Slovenskému brankárovi chýba zápasové vyťaženie. Z víťazstva sa zatiaľ neradoval. V sezóne 2021/22 nastúpil do šiestich stretnutí s 91-percentnou úspešnosťou zásahov.

NEW YORK. Päť zápasov v nočnom programe sa zaobišlo bez slovenskej účasti. Jaroslav Halák opäť nechytal.

Na to isté stretnutie bude mať príjemnejšie spomienky MacDonaldov spoluhráč André Burakovsky. Výhru 3:2 zariadil tromi gólmi.

Bol to prvý hetrik švédskeho útočníka v NHL.

"Dlho som na to čakal, uvažoval som, či to vôbec niekedy príde," priznal 26-ročný forvard. "Prišlo to a je skvelé, že práve v takomto zápase."

Avalanche vyhrali štvrtý duel po sebe.

Rozhodovalo trestné strieľanie

Zápas medzi St. Louis Blues a Anaheimom Ducks dospel po šesťdesiatich minútach do predĺženia.

V tom využil zaváhanie pri tlaku "bluesmanov" hosťujúci Troy Terry. Pri rýchlom protiútoku bol hákovaný a rozhodcovia mu udelili možnosť strieľať trestné strieľanie.