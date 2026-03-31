VIDEO: Slovenský súboj sa nekonal. Dvorskému sa darilo na buly, Celebrini dosiahol míľnik

Dalibor Dvorský. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. mar 2026 o 07:12
Do zostavy „žralokov“ sa tretíkrát za sebou nezmestil Pavol Regenda.

Hokejisti St. Louis Blues v zostave so slovenským útočníkom Daliborom Dvorským prehrali v zámorskej NHL na ľade San Jose Sharks 4:5.

Domáci Macklin Celebrini zaznamenal dve góly a asistenciu a stal sa šiestym tínedžerom v histórii súťaže, ktorý sa v jednej sezóne dostal na métu 100 bodov. 

Devätnásťročný Celebrini dosiahol míľnik dvoma bodmi už v prvej tretine, na stovku svoje bodové konto zaokrúhlil presilovkovým gólom v 14. minúte pri vylúčení Dvorského za nedovolené bránenie.

VIDEO: Celebrini dosiahol míľnik pri vylúčení Dvorského

Kanadský útočník má v 72 stretnutiach v prebiehajúcej sezóne na konte už 101 bodov za 38 gólov a 63 asistencií. Pred ním sa na métu 100 bodov pred dovŕšením veku 20 rokov dostali Sidney Crosby (dvakrát), Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Dale Hawerchuk a Jimmy Carson. 

Hráči St. Louis síce zmazali dvojgólové manko z 2:4 na 4:4, ale o víťazstve domácich rozhodol 22 sekúnd pred koncom Adam Gaudette. Do zostavy „žralokov“ sa tretíkrát za sebou nezmestil Pavol Regenda. Dvorský mal v drese Blues minutáž 11:56 s dvoma strelami a jedným bodyčekom. Mal 71,4% úspešnosť na buly.

Colorado deklasovalo na svojom ľade Calgary 9:2, keď už v prvej perióde sa strelecky presadilo päťkrát. Nazem Kadri skóroval proti svojmu bývalému tímu dvakrát, kvarteto Nathan MacKinnon, Martin Nečas, Jack Drury a Parker Kelly mali zhodne gól a dve asistencie.

V zostave Flames opäť nefiguroval slovenský útočník Martin Pospíšil. Obranca Cale Makar zaznamenal v drese „lavín“ tri asistencie, ale v druhej tretine opustil ľad so zranením v hornej časti tela.

Päťgólovú tretinu majú za sebou aj hráči Pittsburghu, ktorí uspeli na ľade New Yorku Islanders 8:3, päť presných zásahov dosiahli v druhej dvadsaťminútovke. Po dva góly si pripísali za hostí Anthony Mantha i Rickard Rakell. 

Úspešnú premiéru v pozícii kouča Vegas Golden Knights má za sebou John Tortorella, ktorého zverenci vyhrali doma nad Vancouverom 4:2 a ukončili šnúru troch prehier.

Pre Canucks to bola šiesta prehra v sérii. Tortorella v nedeľu nahradil na striedačke Brucea Cassidyho.

Štvorbodový William Nylander (1+3) prispel k víťazstvu Toronta na ľade Anaheimu 5:4 po predĺžení. Jeho spoluhráč John Tavares dal dva góly a pridal asistenciu.

﻿NHL - utorok, 31. marec:

NY Islanders - Pittsburgh 3:8

Colorado - Calgary 9:2

Anaheim - Toronto 4:5 pp

San Jose - St. Louis 5:4

Vegas - Vancouver 4:2

