Roman poslal Třinec do vedenia, no uspel až v nájazdoch. Gólom pomohol aj Čerešňák

Slovenský hokejista Peter Čerešňák skóroval pri víťazstve Pardubíc 3:2 nad posledným Litvínovom.
V utorkovom stretnutí 36. kola českej extraligy dal 32-ročný obranca v prvej tretine gól na 2:1 v presilovke.
Líder tabuľky si tak pripísal piate víťazstvo za sebou a Litvínovu ukončil sériu troch výhier.
Spomedzi Slovákov sa gólovo presadil aj útočník Miloš Roman, ktorý poslal Třinec do vedenia 3:2 proti Brnu.
Oceláři napokon uspeli 4:3 po samostatných nájazdoch, v ktorých sa presadil aj Libor Hudáček.
Obranca Třinca Martin Marinčin si pripísal asistenciu pri prvom góle domácich. Kometa zaznamenala tretiu prehru za sebou.
Hradec Králové na domácom ľade zdolal Olomouc 3:2 aj vďaka asistencii slovenského obrancu Dávida Mudráka, zatiaľ čo za tím slovenského trénera Róberta Petrovického sa zapísal do štatistík asistenciou v presilovej hre útočník Viliam Čacho.
Kladno ukončilo sériu siedmich decembrových prehier, keď prekvapujúco zdolalo 3:1 Karlove Vary, ktoré vyhrali 9 z predošlých 11 zápasov.
Česká extraliga - 36. kolo
HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 4:3 sn (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 7. Nestrašil (Marinčín), 23. Kovařčík, 29. Roman, rozh. nájazd Nestrašil - 18. Ščotka, 21. H. Zohorna, 50. Gulaši
Motor České Budějovice - HC Vítkovice Ridera 2:3 sn (1:2, 0:0, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 15. Olesen, 47. Přikryl - 18. Nellis, 19. Hauser, rozh. nájazd Nellis
Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 2:1 sn (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 27. Jansa, rozh. nájazd Lenc - 42. Klepiš
Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Góly: 29. a 34. Ojamäki, 17. Procházka - 8. Beránek
HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Góly: 14. Červenka, 18. Čerešňák, 51. Košťálek - 10. Maštalířský, 46. Šenkeřík
Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Góly: 34. Pavlík (Mudrák), 43. a 56. Bunnaman - 31. Orsava (Čacho), 53. Fridrich