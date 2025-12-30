Žiar využil, že Skalica nehrala. Do nového roka pôjde ako líder súťaže

Hokejisti HK Žiar nad Hronom.
Hokejisti HK Žiar nad Hronom. (Autor: Facebook HK Žiar nad Hronom)
TASR|30. dec 2025 o 21:30
ShareTweet0

Trojbodové manko na lídra majú hokejisti Humenného.

Hokejisti Žiaru nad Hronom zvíťazili v utorňajšom zápase 30. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL) nad MHA Martin 4:1.

Bolo to pre nich ôsme víťazstvo v sérii. Udržali sa tak na prvom mieste tabuľky, z ktorého vstúpia do kalendárneho roka 2026.

O bod zaostávajú hráči Skalice, trojbodové manko na lídra majú hokejisti Humenného.

Najvýchodnejší účastník SHL zvíťazil v utorňajšom zápase nad TEBS Bratislava 5:1 a dosiahol tretie víťazstvo za sebou.

Tipos SHL - 30. kolo:

TSS GROUP Dubnica - HK Gladiators Trnava 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Góly: 18. Ďuriš (Lachkovič, Hovorka), 29. Lachkovič (Ďuriš), 40. Švec (Legalin, Jaroška), 59. Sabadka (Švec, Hovorka), 60. Lachkovič (Vaňo, Pangelov-Juldašev). Rozhodcovia: Vido, Magušin - Jonák, Mižík, vylúčení: 2:3 na 2 min., navyše Balko (Dub.) a Haščič (Trn.) obaja 5 min. + DKZ za pästný súboj, presilovky a oslabenia: 0:0, 320 divákov.

HC Nové Zámky - HK ‘95 Považská Bystrica 3:6 (3:1, 0:2, 0:3)

Góly: 2. Šutý (Čajkovič, Štrauch), 11. Šutý (Molnár, Štrauch), 13. Čajkovič (Molnár, Šutý) - 6. Gachulinec (Rehák, Štefánik), 22. Belic (Rehák), 37. Ligas (Belic, Omelka), 43. Urbánek (J. Zlocha), 57. Belic (Ferenyi), 59. J. Zlocha (Ferenyi, Kaľavský). Rozhodcovia: Valach, Hlinka - Šramaty, Ševčík, vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 472 divákov

HK Žiar nad Hronom - MHA Martin 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Góly: 7. Rajčan (Lopušan), 14. Mikula (Dosek, Uski), 35. Mikula (Čulík, Rajnoha), 58. Melicher (Brumerčík, Rajčan) - 54. Paulíny (Fujerík, Jakubík). Rozhodcovia: Zelený, Kalina - Moravčík, Olle, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2025 divákov.

HC 19 Humenné - HC BIT markets TEBS Bratislava 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Góly: 4. Pavúk (Vaško, Žitný), 8. Linet (Pavúk, Sokoli), 9. Vaško (Pišoja), 23. Vaško (Novota), 33. Borov - 16. Bodnár (Buc, Hamráček). Rozhodcovia: Smrek, Korba - Beniač, Riš, vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, 1620 divákov

HK Detva - HC MUŠLA Topoľčany 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

Góly: 19. Kalousek (Sergijenko, Myšiak), 26. Dobiš (Jasečko), 48. Jedliček (Štec), 53. Petran (Bormanis) - 11. Ožvald (Lušňák, Janča), 16. Ružek (Gergel), 30. Šišovský (Piačka, Ružek), 38. Lušňák (Ožvald, Jombík), 46. Piačka (Šišovský, Hurtaj). Rozhodcovia: Moller, Bogdaň - Uličný, Fekete, vylúčení: 6:4 na 2 min., navyše Zorvan (Det.) DKZ za napádanie rozhodcov, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 355 divákov.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hokejisti HK Žiar nad Hronom.
    Hokejisti HK Žiar nad Hronom.
    Žiar využil, že Skalica nehrala. Do nového roka pôjde ako líder súťaže
    dnes 21:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Slovenská hokejová liga»Žiar využil, že Skalica nehrala. Do nového roka pôjde ako líder súťaže