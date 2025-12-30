Žiar využil, že Skalica nehrala. Do nového roka pôjde ako líder súťaže

Hokejisti Žiaru nad Hronom zvíťazili v utorňajšom zápase 30. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL) nad MHA Martin 4:1.
Bolo to pre nich ôsme víťazstvo v sérii. Udržali sa tak na prvom mieste tabuľky, z ktorého vstúpia do kalendárneho roka 2026.
O bod zaostávajú hráči Skalice, trojbodové manko na lídra majú hokejisti Humenného.
Najvýchodnejší účastník SHL zvíťazil v utorňajšom zápase nad TEBS Bratislava 5:1 a dosiahol tretie víťazstvo za sebou.
Tipos SHL - 30. kolo:
TSS GROUP Dubnica - HK Gladiators Trnava 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Góly: 18. Ďuriš (Lachkovič, Hovorka), 29. Lachkovič (Ďuriš), 40. Švec (Legalin, Jaroška), 59. Sabadka (Švec, Hovorka), 60. Lachkovič (Vaňo, Pangelov-Juldašev). Rozhodcovia: Vido, Magušin - Jonák, Mižík, vylúčení: 2:3 na 2 min., navyše Balko (Dub.) a Haščič (Trn.) obaja 5 min. + DKZ za pästný súboj, presilovky a oslabenia: 0:0, 320 divákov.
HC Nové Zámky - HK ‘95 Považská Bystrica 3:6 (3:1, 0:2, 0:3)
Góly: 2. Šutý (Čajkovič, Štrauch), 11. Šutý (Molnár, Štrauch), 13. Čajkovič (Molnár, Šutý) - 6. Gachulinec (Rehák, Štefánik), 22. Belic (Rehák), 37. Ligas (Belic, Omelka), 43. Urbánek (J. Zlocha), 57. Belic (Ferenyi), 59. J. Zlocha (Ferenyi, Kaľavský). Rozhodcovia: Valach, Hlinka - Šramaty, Ševčík, vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 472 divákov
HK Žiar nad Hronom - MHA Martin 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Góly: 7. Rajčan (Lopušan), 14. Mikula (Dosek, Uski), 35. Mikula (Čulík, Rajnoha), 58. Melicher (Brumerčík, Rajčan) - 54. Paulíny (Fujerík, Jakubík). Rozhodcovia: Zelený, Kalina - Moravčík, Olle, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2025 divákov.
HC 19 Humenné - HC BIT markets TEBS Bratislava 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
Góly: 4. Pavúk (Vaško, Žitný), 8. Linet (Pavúk, Sokoli), 9. Vaško (Pišoja), 23. Vaško (Novota), 33. Borov - 16. Bodnár (Buc, Hamráček). Rozhodcovia: Smrek, Korba - Beniač, Riš, vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, 1620 divákov
HK Detva - HC MUŠLA Topoľčany 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
Góly: 19. Kalousek (Sergijenko, Myšiak), 26. Dobiš (Jasečko), 48. Jedliček (Štec), 53. Petran (Bormanis) - 11. Ožvald (Lušňák, Janča), 16. Ružek (Gergel), 30. Šišovský (Piačka, Ružek), 38. Lušňák (Ožvald, Jombík), 46. Piačka (Šišovský, Hurtaj). Rozhodcovia: Moller, Bogdaň - Uličný, Fekete, vylúčení: 6:4 na 2 min., navyše Zorvan (Det.) DKZ za napádanie rozhodcov, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 355 divákov.