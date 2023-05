Tatar strelil prvý gól v play-off, Devils postúpili do druhého kola

NHL - 1. kolo play-off, 7. zápas

New Jersey Devils - New York Rangers 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Góly: 30. M. McLeod (Palát), 36. Tatar (Marino, Hischier), 55. Haula (J. Hughes, Palát), 57. Bratt (Marino) Brankári: Schmid 31/31 - Šesťorkin 20/23 /Tomáš Tatar (New Jersey) odohral 14:56 min, strelil gól, mal dva plusové body a raz vystrelil na bránku/ /konečný výsledok série: 4:3/

NEWARK. Hokejisti New Jersey Devils skompletizovali zoznam postupujúcich do 2. kola play-off NHL. V rozhodujúcom siedmom súboji zdolali New York Rangers 4:0 aj vďaka gólu slovenského útočníka Tomáša Tatara. Celú sériu tak vyhrali 4:3 na zápasy a v semifinále Východnej konferencie sa stretnú s Carolinou, ktorá vyradila druhý newyorský tím Islanders.

Tatar strelil svoj prvý gól a dosiahol zároveň prvý bod v tohtoročnej vyraďovacej fáze, keď v 36. minúte zvýšil na 2:0 pre Devils.

John Marino prenikol do útočného pásma, predral sa cez brániacich hráčov a hoci jeho pokus minul bránku, Marino okamžite vrátil puk bekhendom do bránkoviska, kde ho slovenský krídelník pohotovo upratal do siete. Tatar nastúpil v prvom útoku, počas 14:56 min. mal jednu strelu na bránku, pripísal si aj dva plusové body a dve zblokované strely. VIDEO: Gól Tomáša Tatara v zápase proti New Yorku Rangers

Oporou New Jersey bol brankár Akira Schmid, ktorý zlikvidoval všetkých 31 striel súpera a dosiahol čisté konto, svoje druhé v sérii i celkovo v kariére v play-off. Dva shutouty v sérii vychytal iba ako desiaty nováčik ligovej histórie. "Spoluhráči boli skvelí, blokovali strely a nepúšťali ich do nášho pásma. Bol to skvelý tímový výkon, samozrejme, chceli sme to ukončiť o zápas skôr, no niekedy si nevyberiete," povedal švajčiarsky brankár pre web NHL.

"Mal veľmi vydarený zápas aj sériu. Predstavujete si všeličo, ale toto som si predstaviť nedokázal, bola to náročná séria. Stáli proti sebe dva dobré tímy a brankári sa ukázali ako kľúčoví," povedal tréner domácich Lindy Ruff. Marino asistoval pri dvoch góloch domácich, bilanciu 0+2 mal aj český útočník Ondřej Palát. Devils vyhrali sériu play-off prvýkrát od roku 2012. VIDEO: Zostrih siedmeho zápasu medzi Devils a Rangers