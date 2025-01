VIDEO: Pospíšil vymyslel krásnu asistenciu, Černák zhodil rukavice a pobil sa

SALT LAKE CITY. Hokejisti Montrealu prvýkrát zavítali do mesta Salt Lake City. Dvojzápasový trip odštartovali veľmi dobre, na ľade Utahu vyhrali 5:3. Slovenský útočník Juraj Slafkovský korčuľoval opäť v 1. formácii Canadiens, ale tentokrát sa bodovo nepresadil. Odohral takmer 16 minút, zaznamenal dve plusky, jednu strelu a dva hity. V 3. tretine si odsedel dvojminútový trest pri faule na Claytona Kellera.

Na výhre sa podieľal dvoma gólmi Kirby Dach, bilanciu 1+1 mali Cole Caufield a Mike Matheson a tri asistencie si pripísal obranca Lane Hutson.

Canadiens bodovali v piatom zápase za sebou. Asistenciu pri prehre Calgary 1:2 so St. Louis zaznamenal Martin Pospíšil. Krídelník Flames bol pri jedinom góle hostí, keď krížnou prihrávkou našiel obrancu Kevina Bahla. VIDEO: Asistencia Martina Pospíšila pri góle Kevina Bahla

Bol to pre neho 13. kanadský bod v sezóne a prvý po piatich zápasoch. V dueli proti Blues bol veľmi aktívny. Okrem prihrávky na gól zaznamenal štyri strely a až šesť blokov, najviac z hráčov v zápase. Pospíšil odohral v prvej formácii hostí 15:30 minúty. Tí prehrávali už od 49. sekundy gólom Coltona Parayka a tesný stav vydržal až do 47. minúty. V nej Pospíšil vybojoval puk pri mantineli, prihral ho obrancovi Kevinovi Bahlovi, ktorý svojím druhým gólom v sezóne vyrovnal na 1:1. O triumfe Blues napokon rozhodol český útočník Radek Faksa. Flames prehrali prvýkrát po troch víťazstvách.

"Bol to tesný zápas. Myslím si, že sme hrali celkom dobre, ale nestačilo to. Teraz sa už treba reštartovať a pripraviť sa na ďalší duel," poznamenal Pospíšil pre nhl.com. Hráči Calgary odohrali druhý zápas v priebehu dvoch dní a v ich bránke dostal príležitosť Čech Dan Vladař. Bol to pre neho prvý zápas od 3. januára. Piatykrát za sebou však prehral, hoci tím podržal 23 zákrokmi. "Bol skvelý, no nebolo to pre neho ľahké. Myslím si, že podal dobrý výkon a držal nás v hre," povedal Pospíšil. Forma Capitals Hokejisti Washingtonu potvrdili pozíciu lídra Východnej konferencie, keď na domácom ľade zdolali Anaheim 3:0. Slovenský obranca domácich Martin Fehérváry nebodoval. V stretnutí odohral takmer 17 minút, počas ktorých dvakrát vystrelil na bránku. Capitals bodovali v ôsmom zápase za sebou, na domácom ľade získali minimálne bod vo všetkých 11 dueloch od 24. novembra. K víťazstvu ich nasmerovala prvá tretina, po ktorej viedli 2:0. "Myslím si, že to bola jedna z najlepších tretín, aké sme odohrali za veľmi dlhú dobu. V druhej to už nebolo ideálne, no (brankár Logan) Thompson nás podržal," konštatoval Spencer Carbery, tréner Washingtonu.

Černák sa pobil Do štatistík sa bodovo nezapísal ani Erik Černák, ktorého Tampa podľahla Bostonu 2:6. Do štatistík mu pribudli dva mínusové body, dve strely a aj päť trestných minút za bitku s Nikitom Zadorovom. VIDEO: Bitka medzi Erikom Černákom a Nikitom Zadorovom

Hráči Tampy Bay prestrieľali domáci Boston 45:24, no napriek tomu prehrali. V drese Bruins získali po tri kanadské body českí útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha, obaja mali bilanciu gól a dve asistencie. Domáci dosiahli presvedčivé víťazstvo aj vďaka dvom gólom do prázdnej bránky v závere zápasu. Tampa prehrala na ľade súperov piaty zápas z uplynulých šiestich. V jej zostave chýbal produktívny útočník Brayden Point, ktorý bol zdravý náhradník po tom, čo vynechal tímový míting. "Odkedy som v klube, tak máme určité štandardy. Je to profesionálny šport, v ktorom platia pravidlá a nikto nie je viac ako tím. Je to poľutovaniahodné, pretože v tomto zápase sme ho (Pointa) skutočne potrebovali. Najhoršie však dopadol on, pretože je to skvelý chlap a výborný tímový hráč. Pochybujem, že bude posledný hráč v tejto lige, ktorému sa niečo také stalo, no cítil som sa hrozne a prial som si, aby sme ho mali v tomto zápase," povedal tréner Jon Cooper.

Prehru 1:2 po samostatných nájazdoch zaznamenali hokejisti New Jersey. Útočník Tomáš Tatar sa presunul do 2. útoku, jeho čas na ľade bol 12:59, v zápase nebodoval. Na bránku úradujúcich šampiónov vyslal dve strely, jedenkrát zblokoval strelu a mal aj dva hity. Prehra napriek hetriku Fínsky brankár Leevi Meriläinen potvrdil skvelý vstup do NHL, keď svojím druhým čistým kontom pomohol k triumfe Ottawy na ľade NY Islanders 2:0. Bol to iba jeho tretí zápas v kariére, no zatiaľ vo všetkých zvíťazil a inkasoval iba dva góly od hráčov Dallasu. Islanders prehrali prvýkrát po troch víťazstvách a sú na predposlednom mieste Východnej konferencie. Ottawa dosiahla tretí triumf za sebou. Ani hetrik Pavla Dorofejeva nepomohol hokejistom Vegas k bodovému zisku na ľade Nashvillu. Domáci triumfovali 5:3, keď sa dvoma gólmi a asistenciou prezentoval Steven Stamkos. Vegas sú naďalej na druhom mieste tabuľky Západnej konferencie.

NHL základná časť - 14. január: Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 6:2 (2:0, 2:2, 2:0) Góly: 5. Frederic (Poitras, Coyle), 10. Wotherspoon (Pastrňák, Zacha), 22. Marchand (Pastrňák), 27. Pastrňák (Zacha, Peeke), 57. Peeke (E. Lindholm), 57. Zacha (Marchand, Zadorov) - 29. Geekie (Hedman, Raddysh), 40. Hedman (Kučerov, Paul) Brankári: Swayman - Vasilevskij, strely na bránku: 24:45

Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 3:2 pp a sn (1:1, 0:0, 1:1) Góly: 11. Werenski, 56. Werenski (Marčenko, Fantilli), rozh. sn Johnson - 4. Brink (Seeler, Drysdale), 49. Tippett (Frost) Brankári: Tarasov - Fedotov, strely na bránku: 28:25

Detroit Red Wings - San Jose Sharks 3:6 (0:2, 1:0, 2:4) Góly: 22. Tarasenko (Edvinsson, Berggren), 47. Tarasenko (Gustafsson, Veleno) - 2. Rutta (Smith, Wennberg), 18. Sturm (Eklund, Vlasic), 41. Eklund (Celebrini, Toffoli), 48. Granlund (Celebrini), 51. Toffoli (Eklund), 59. Ferraro Brankári: Husso - Georgijev, strely na bránku: 28:24

Pittsburgh Penguins - Seattle Kraken 2:4 (1:1, 1:0, 0:3) Góly: 10. Tomasino (O´Connor, Letang), 25. Rust (Karlsson, Malkin) - 3. Stephenson (McCann, Daccord), 49. Oleksiak (Bjorkstrand, Larsson), 49. Tolvanen (Wright, Mahura), 59. Kakko (Larsson) Brankári: Jarry - Daccord, strely na bránku: 33:18

Toronto Maple Leafs - Dallas Stars 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Góly: 5. Matthews (Marner) - 9. Stankoven (Steel, Duchene), 33. Bourque (Stankoven, Harley), 42. Duchene (Johnston, Heiskanen), 43. Stankoven (Duchene, Robertson) Brankári: Woll - Oettinger, strely na bránku: 28:23

Washington Capitals - Anaheim Ducks 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Góly: 8. Duhaime (Chychrun, Dowd), 15. Carlson), 40. Frank (Dubois, Duhaime) Brankári: Thompson - Gibson, strely na bránku: 25:19

New Jersey Devils - Florida Panthers 1:2 pp a sn (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0, 0:1) Góly: 43. Hischier (Meier, Bastian) - 41. Boqvist (Verhaege, Schmidt), rozh. sn Lundell Brankári: Markström - Knight, strely na bránku: 27:28

New York Islanders - Ottawa Senators 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Góly: 29. Gaudette (Kleven, Pinto), 59. Zub (Norris, Batherson) Brankári: Högberg - Meriläinen, strely na bránku: 23:25

Nashville Predators - Vegas Golden Knights 5:3 (2:0, 2:2, 1:1) Góly: 10. Stamkos (Forsberg), 13. Forsberg (Stamkos), 26. Barron (Josi, Nyquist), 29. Stamkos (Marchessault), 60. O´Reilly (Sissons) - 30. Dorofejev (Olofsson, Hertl), 35. Dorofejev (Hertl, Stone), 56. Dorofejev (Olofsson, Theodore) Brankári: Annunen - Samsonov, strely na bránku: 23:22

St. Louis Blues - Calgary Flames 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Góly: 1. Parayko (Schenn, Fowler), 52. Faksa (Tucker, Toropčenko) - 47. Bahl (Pospíšil) Brankári: Binnington - Vladař, strely na bránku: 25:27

Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) Góly: 7. Connor (Vilardi), 14. Connor (Pionk, Vilardi), 14. Connor (Vilardi, Scheifele), 21. Pionk (Perfetti, Niederreiter), 26. Niederreiter (Kupari, Perfetti), 42. Scheifele (Ehlers, Connor) - 50. Höglander Brankári: Hellebuyck - Lankinen, strely na bránku: 33:24

Colorado Avalanche - New York Rangers 3:2 pp (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0) Góly: 5. Kelly (Colton, Makar), 59. Lehkonen (Rantanen, MacKinnon), 65. Toews (MacKinnon, O´Connor) - 12. Carrick, 30. Edström Brankári: Blackwood - Šesťorkin, strely na bránku: 26:29

Utah HC - Montreal Canadiens 3:5 (2:1, 0:2, 1:2) Góly: 3. Doan (Keller, Schmaltz), 20. Bjugstad (Kesselring, Maccelli), 44. Cooley (Schmaltz, Keller) - 4. Matheson (Caufield, Hutson), 31. Laine (Newhook, Carrier), 39. Dach (Hutson), 47. Caufield (Hutson, Matheson), 57. Dach (Carrier) Brankári: Vejmelka - Montembeault, strely na bránku: 25:26

Tabuľky NHL Východná konferencia: