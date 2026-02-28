Rangers otočili duel proti Penguins bez Crosby. Hrdinom olympijský víťaz

NHL
New York Rangers - Pittsburgh Penguins 3:2 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 30. Zibanejad (Trocheck, Miller), 43. Raddysh (Gavrikov, Brisson), rozh. nájazd Trocheck - 3. Mantha (Karlsson, Rust), 22. Shea (Clifton, Lizotte).
Brankári: Šesťorkin - Skinner, strely na bránku: 25:33.
Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v sobotňajšom zápase NHL nad Pittsburghom Penguins 3:2 po samostatných nájazdoch.
V domácej Madison Square Garden prehrávali v polovici stretnutia 0:2, ale potom si gólmi Miku Zibanejada a Taylora Raddysha vynútili predĺženie a v nájazdovom rozstrele rozhodol o dvojbodovom zisku Vincent Trocheck.
Rangers napriek víťazstvu zostávajú na dne tabuľky Východnej konferencie bez reálnej šance na postup do play off.
VIDEO: Víťazný gól Trochecka
Penguins, ktorí nastúpili opäť bez zraneného kapitána Sidneyho Crosbyho, bodovali aj v druhom dueli po olympijskej prestávke a držia si druhú priečku v Metropolitnej divízii.
