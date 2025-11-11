Brno si skomplikovalo cestu za postupom. Do odvety pôjde s veľkou stratou

Hokejisti HC Kometa Brno.
Hokejisti HC Kometa Brno. (Autor: Facebook HC Kometa Brno)
TASR|11. nov 2025 o 21:43
V druhom zápase uspel Bern.

BRATISLAVA. Hokejisti Komety Brno v zostave so slovenským útočníkom Andrejom Kollárom neuspeli v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov, na ľade švédskej Luley prehrali 1:6.

Dlho vyrovnaný súboj rozhodla tretia tretina, v ktorej český šampión inkasoval päť gólov. Odveta v Brne je na programe o týždeň v utorok 18. novembra.

Liga majstrov - 1. zápasy osemfinále

Lulea HF - Kometa Brno 6:1 (0:1, 1:0, 5:0)

Góly: 22. Levtchi, 46. Hakansson, 49. O'Neill, 51. Nurmi, 56. Shinnimin, 60. Själin - 2. Moravec

Brynäs IF - SC Bern 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Góly: 46. Larsson - 27. Baumgartner, 55. Lehmann

Pinguins Bremerhaven - Ilves Tampere 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Góly: 11. Friesen, 32. Wejse - 8. Pelli, 39. Török, 42. Borg

ZSC Lions Zürich - KalPa Kuopio 4:4 (1:2, 2:0, 1:2)

Góly: 9. Riedi, 32. Andreoff, 34. Malgin, 55. Andrighetto - 10. a 53. Okany, 12. Korkiakoski, 49. Klemetti

Liga majstrov

