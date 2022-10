Halák s ďalšou prehrou, Regenda len zdravým náhradníkom

NEW YORK. Slovenský brankár Jaroslav Halák nastúpil v drese New Yorku Rangers na ľade New Yorku Islanders, klubu, za ktorý kedysi chytával.

Ani do tretice sa mu nepodarilo v sezóne 2022/23 zvíťaziť. Inkasoval trikrát z 29 striel a "jazdci" prehrali 0:3.

Jeho náprotivok Iľja Sorokin pochytal všetkých 41 striel. Pred 80. zápasom v kariére stihol už jedenásť čistých kont, pričom viac ich za taký krátky čas vychytali od roku 1967 len Tony Esposito, Martin Jones a Glenn Reisch.