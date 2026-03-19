Skalica predviedla na domácom ľade dominantný výkon. Humenné postúpili do baráže

Hráči Skalice zvíťazili v piatom zápase semifinále play off Tipos Slovenskej hokejovej ligy nad Levicami 5:1 a ujali sa vedenia v sérii 3:2.
Šiesty zápas je na programe v sobotu 21. marca v Leviciach.
Hráči Humenného sú prvými finalistami play off Tipos Slovenskej hokejovej ligy. V piatom semifinálovom zápase zdolali Žiar nad Hronom 4:2 a v sérii zvíťazili 4:1 na zápasy.
Play off Tipos SHL - 5. zápasy semifinále
HK Skalica - HK TAM Levice 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Góly: 15. Nemec (Kubíček, Jurák), 16. Jurák (Kotvan, Janík), 36. Barcík (Kuba, Nemec), 48. Kubíček (Obdržálek, Nemec), 53. Sačkov (Obdržálek), 58. Šátek – 13. R. Svitana (Bartakovics, P. Svitana). Rozhodcovia: Fridrich, Výleta – Tvrdoň, Šramaty, vylúčení: 6:10, presilovky: 4:1, oslabenia: 0:0. 1615 divákov.
/stav série: 3:2/
HC 19 Humenné – HK Žiar nad Hronom 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Góly: 1. Železkov (Jacko, Rymarev), 26. Lušňák (z trestného strieľania), 59. Šachvorostov (Železkov), 60. Linet – 31. Magdolen (Stupka), 45. Sládok (Babeliak, Stupka). Rozhodcovia: Lesay, Žák – Janiga, Riš, vylúčení: 3:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1520 divákov.
/konečný stav série: 4:1/