VIDEO: Dvorský nebodoval, no bol aktívny. St. Louis stačil na výhru jediný gól obrancu

Hokejisti St. Louis v zostave s Daliborom Dvorským zvíťazili v nočnom zápase NHL nad Winnipegom 1:0.
Slovenský útočník sa nezapísal do kanadského bodovania. V stretnutí odohral vyše 14 minút, počas ktorých dvakrát vystrelil na bránku.
Dvorský nastúpil na pozícii stredného útočníka druhej formácie. Na krídlach mal Piusa Sutera a Jonatana Berggrena, ktorého Blues stiahli z waiver listiny, na ktorú ho zaradil Detroit.
Brankár domácich Joel Hofer zneškodnil všetkých 24 striel Jets. Dosiahol tretie čisté konto v sezóne a piate v kariére.
„Je pre nás veľmi príjemné zdolať ich (Jets). Stali sa našimi rivalmi. Keď sme s nimi hrali naposledy, bolo to ťažké. Prehrali sme (3:4) po dvoch predĺženiach v rozhodujúcom 7. zápase 1. kola play off 2025.
Dnes to bola pre nás extra motivácia. Je len dobré, že sme dnes zvíťazili,“ konštatoval Hofer podľa nhl.com. O nádychu play off hovoril aj tréner Blues Jim Montgomery:
„Bolo pekné vidieť, ako sme začali zápas. Bola tam veľká súťaživosť a chuť zvíťaziť. Zmenilo sa to na zápas typu play off. Nebol však až taký fyzický.“
Jediný gól zápasu strelil v 34. minúte obranca Justin Faulk. Blues si napravili chuť po dueli s Nashvillom, v ktorom napriek dvom gólom Dvorského prehrali 2:5.
Na domácom ľade zdolali Winnipeg štvrtýkrát za sebou. Jets sa naďalej nevedia priblížiť k forme z minulej sezóny, v ktorej triumfovali v základnej časti. Z uplynulých štrnástich zápasov vyhrali iba dva.
„V tretej tretine sme sa tlačili do ofenzívy. Mali sme úseky, v ktorých sme robili správne veci, ale aj také, v ktorých Blues prevzali kontrolu nad dianím na ľade,“ poznamenal tréner Winnipegu Scott Arniel.
Hráči Caroliny sú na víťaznej vlne a na ľade Nashvillu dosiahli piate víťazstvo v rade. Triumfovali 4:1, keď brankára hostí Pjotra Kočetkova prekonal iba Filip Forsberg.
Úradujúci šampióni z Floridy potvrdili formu a proti Los Angeles dosiahli šiesty triumf v uplynulých siedmich stretnutiach.
Na domácom ľade zvíťazili 3:2. Kings prehrali vo štvrtom zápase za sebou, stalo sa im to druhýkrát v prebiehajúcom ročníku.
Hráči Utahu zvíťazili na ľade Detroitu 4:1 a dosiahli triumf aj v treťom vzájomnom dueli od presťahovania klubu z Arizony.
Obranca Šimon Nemec z New Jersey vynechal pre zranenie tretí zápas v rade. Jeho tím zvíťazil na ľade Vegas 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch.
O triumfe Devils rozhodol útočník Jesper Bratt. Golden Knights bodovali v ôsmom súboji za sebou.
„Nebol to náš najlepší zápas. Obaja brankári boli dnes vynikajúci. Mali sme veľa skvelých šancí. Získať bod je príjemné, ale bol by som rád, keby sme mali dva," povedal obranca Golden Knights Brayden McNabb.
„Nebol to náš najlepší zápas. Obaja brankári boli dnes vynikajúci. Mali sme veľa skvelých šancí. Získať bod je príjemné, ale bol by som rád, keby sme mali dva,“ povedal obranca Golden Knights Brayden McNabb.
NHL - 18. december - výsledky:
Florida Panthers - Los Angeles Kings 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Góly: 23. Lundell (Ekblad, Samoskevich), 28. Verhaeghe (Petry, Marchand), 41. Bennett (Marchand) – 14. Armia (B. Clarke, Laferriere), 45. Fiala
Brankári: Tarasov - Forsberg, strely na bránku: 28:29
Detroit Red Wings - Utah Mammoth 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Góly: 50. Finnie (J. Leonard, Copp) – 22. Keller (Schmaltz, Peterka), 35. McBain (Carcone, Durzi), 56. Guenther, 57. Stenlund (Keller, Sergačov)
Brankári: Talbot - Vejmelka, strely na bránku: 29:27
Nashville Predators - Carolina Hurricanes 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Góly: 49. F. Forsberg (O'Reilly, Stamkos) – 13. Blake (Stankoven, Nikišin), 43. Sebastian Aho (Blake, Svečnikov), 45. Jarvis (Sebastian Aho, Ehlers), 60. Sebastian Aho (Svečnikov)
Brankári: Saros - Kočetkov, strely na bránku: 26:37
St. Louis Blues - Winnipeg Jets 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Gól: 34. Faulk (R. Thomas)
Brankári: Hofer - Hellebuyck, strely na bránku: 26:24
Vegas Golden Knights - New Jersey Devils 1:2 pp a sn (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 56. Dorofejev (Stone, Hertl) – 25. C. Brown rozh. nájazd: Bratt
Brankári: Hart - Allen, strely na bránku: 37:33
