VIDEO: Slafkovský po viacbodovom zápase pokoril métu. Devils s Nemcom bez play off

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Montrealu nad Floridou 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch v nočnom zápase NHL. Prvýkrát v kariére dosiahol 40 asistencií v jednej sezóne.
V noci na stredu boli v akcii aj Šimon Nemec, Erik Černák, Martin Pospíšil a Dalibor Dvorský, no nezapísali sa do kanadského bodovania.
Slafkovský sa podieľal na góloch Ivana Demidova z 21. minúty a kapitána Nicka Suzukiho, ktorý 21 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času poslal duel do predĺženia.
O víťazovi napokon rozhodli až samostatné nájazdy, v ktorých sa presadili Cole Caufield a Alexandre Texier.
Slafkovský odohral 19:36 minút, počas ktorých bol s piatimi strelami najaktívnejší spomedzi domácich. Prezentoval sa aj dvomi bodyčekmi a 50-percentnou úspešnosťou na buly (1/2). Po 78 zápasoch má na konte 69 kanadských bodov za 29 gólov a 40 asistencií.
Canadiens dosiahli deviate víťazstvo z uplynulých desiatich zápasov a bodovo sa vyrovnali (102) Tampe Bay a Buffalu, ktoré figurujú na čele Atlantickej divízie. Vo Východnej konferencii má viac bodov iba Carolina - 106. Florida už dávnejšie prišla o šancu na play off.
Vo vyraďovacích bojoch si s určitosťou nezahrajú ani hráči New Jersey. V domácom súboji s Philadelphiou prehrali 1:5, pre hostí to bolo tretie víťazstvo po sebe. Vďaka nemu si v snahe o play off upevnili priebežné 3. miesto v Metropolitnej divízii.
Philadelphia zdolala New Jersey vo všetkých štyroch vzájomných zápasoch v prebiehajúcej sezóne. Slovenský obranca Šimon Nemec odohral v noci na stredu v drese Devils 16:40 min. Do štatistík mu pribudli dva mínusové body, jedna strela a jedna zblokovaná strela.
Hráči Caroliny potvrdili pozíciu lídra Východnej konferencie víťazstvom nad Bostonom 6:5 po predĺžení. Rozhodol o ňom obranca Jacob Slavin. Hosťom k víťazstvu nepomohol ani hetrik Morgana Geekieho.
Bruins prehrali štvrtý duel po sebe, no naďalej si držia pozíciu na prvej voľnej karte vo Východnej konferencii. Carolina si zabezpečila prvenstvo v Metropolitnej divízii.
V snahe o postup do play off si polepšili aj hráči Ottawy. Aj vďaka štyrom asistenciám kapitána Bradyho Tkachuka zvíťazili nad Tampou Bay 6:2. Dosiahli tretie víťazstvo z predošlých štyroch zápasov a priebežne figurujú na pozícii druhej voľnej karty vo Východnej konferencii.
Na konte majú 92 bodov a dvojbodový náskok na Columbus. Detroit a NY Islanders zaostávajú o tri body, pričom všetky menované tímy odohrali po 78 zápasov.
Obranca Zach Werenski rozhodol gólom v samostatných nájazdoch o víťazstve Columbusu na ľade Detroitu 4:3. Pre oba tímy išlo o dôležitý súboj v snahe o voľnú kartu vo Východnej konferencii. Red Wings na ňu strácajú tri body, Columbus dva.
Útočník Scott Thomas zo St. Louis bol v druhom zápase po sebe jediný strelec svojho tímu. Zatiaľ čo v predošlom stretnutí hetrikom pomohol k víťazstvu nad Coloradom 3:2, tentoraz svojím gólom iba skorigoval prehru 1:3 proti rovnakému súperovi.
Blues sa duelom bez bodového zisku vzdialila šanca na play off. Avalanche si zabezpečili prvenstvo v Centrálnej divízii a aj v Západnej konferencii.
Po nočných zápasoch je známa zloženie prvej dvojice v 1. kole play off. V súboji tímov z Centrálnej divízie sa stretnú Dallas a Minnesota. Wild zdolali v noci na stredu Seattle 5:2 a dosiahli štvrté víťazstvo v sérii. Pre Kraken to bola šiesta prehra po sebe a s veľkou pravdepodobnosťou budú chýbať v play off.
Bez reálnej šance na postup sú aj hráči Calgary. Na ľade Dallasu viedli 3:1, no napokon prehrali 3:4 po predĺžení. O triumfe domácich rozhodol útočník Wyatt Johnston.
Flames prehrali štyri zápasy z predošlých šiestich a výrazne zaostávajú na pozíciu druhej voľnej karty v Západnej konferencii.
Slovenský útočník Martin Pospíšil odohral v drese Flames takmer osem minút, počas ktorých rozdal štyri hity a odsedel si menší trest.
Hráči Utahu zvíťazili nad Edmontonom 6:5. Počas zápasu prehrávali 1:3, 3:4 aj 4:5, no napokon sa tešili zo zisku dôležitých bodov v snahe o play off. O ich víťazstve rozhodol útočník Clayton Keller, ktorý v predĺžení využil presilovku.
Kapitán „olejárov“ Connor McDavid sa v presilovke v 9. minúte prezentoval efektným gólom, keď predviedol individuálnu akciu z vlastného pásma a zvýšil na priebežných 2:1 pre hostí.
Neskôr pridal aj asistenciu a so 128 bodmi sa vrátil do čela kanadského bodovania pred Nikitu Kučerova.
NHL - streda, 8. apríl:
Carolina - Boston 6:5 pp
Detroit - Columbus 3:4 pp a sn
Montreal - Florida 4:3 pp a sn
New Jersey - Philadelphia 1:5
Ottawa - Tampa Bay 6:2
Dallas - Calgary 4:3 pp
Minnesota - Seattle 5:2
St. Louis - Colorado 1:3
Utah - Edmonton 6:5 pp
Anaheim - Nashville 0:5
Vancouver - Vegas 1:2
