Marián Studenič strelil prvý gól v drese Dallasu. Hral s Bennom a Seguinom

Rodák zo Záhoria upratal do siete puk po odraze od brankára. Doputoval k nemu skrz spleť hokejok.

NEW YORK. Svoj debutový gól v drese Dallasu Stars strelil slovenský útočník Marián Studenič. V ôsmom zápase za klub zaknihoval druhý bod.

Hrozilo, že nebude platiť. Tréner "ostrovanov" Barry Trotz dal akciu preskúmať na videu. Myslel si, že presnému zásahu predchádzalo nedovolené bránenie brankárovi. Po stretnutí dodal, že by taký gól nikdy neuznal.

Chris Kreider zaznamenal 25. presilovkový gól v sezóne, čím vytvoril nový rekord New Yorku Rangers.

V dueli New Jersey Devils proti New Yorku Rangers sa predstavil Tomáš Tatar. Odohral 18 minút a 35 sekúnd, pripísal si tri hity, strelu na bránu a dve trestné minúty.

Dallas na domácom ľade porazil New York Islanders výsledkom 3:2.

Jonathan Huberdeau dva góly a tri asistencie a ako tretí hráč v sezóne prekonal hranicu 100 bodov. Zároveň je prvým stobodovým hráčom v histórii klubu. Okrem toho sa dostal na ďalšiu métu - 600 bodov v kariére.

"Míľniky sú super, no hlavne vtedy, keď pri ich dosahovaní vyhrávame," povedal. "Zatiaľ to je zábavný rok. Avšak ešte sme nič nedokázali v play off."

Kaprizov ako Gáborík

Klubové rekordy Mariána Gáboríka sa z Minnesoty Wild postupne vytrácajú. Kirill Kaprizov strelil v zápase proti Nashvillu svoj štyridsiaty gól v sezóne.

Pred ním sa to v drese "divochov" podarilo len Mariánovi Gáboríkovi a Ericovi Staalovi. Tí držia delený rekord organizácie. Aby ho Kaprizov vyrovnal, potrebuje ešte dva zásahy.