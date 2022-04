Súperi sú ním posadnutí. Útočník New Yorku Rangers vyrovnáva Jágrove rekordy

NEW YORK. V nedávnom zápase New Yorku Rangers a Pittsburghu Penguins bola taktika „tučniakov“ jasná. Obsahovala tri body:

Ten sa od jeho príchodu do NHL v sezóne 2012/13 podarilo dosiahnuť len Ovečkinovi, Draisaitlovi a teraz aj Matthewsovi.

Viac gólov ako on strelili len Auston Matthews a Leon Draisaitl. Je veľmi blízko k tomu, aby ich napodobnil a dosiahol míľnik 50 gólov.

Ale v tomto ročníku je jedným z najväčších prekvapení a ukazuje, že vie dávať góly. Našiel svoj spôsob, ako na to.

V minulosti Kreider nejedného fanúšika Rangers sklamal a zaostal za očakávaniami. Vždy to bol hráč, ktorý mal viac gólov ako asistencií.

Ako to robí? Nie je za tým žiadna záhada. Jeho spoluhráč Adam Fox prezradil jeden z dôvodov.

To sa Kreiderovi, ktorý je pevnou súčasťou prvého útoku v New Yorku, darí. Mnoho času trávi v útočnom pásme. S ním na ľade dostáva súper menej priestoru.

„Myslím si, že najjednoduchší spôsob, ako brániť, je hrať ofenzívu,“ povedal Kreider. „Pre nás je to o tom, aby sme súperom zobrali čas a priestor.“

Chris Kreider našiel oblasť, v ktorej je špičkový a funguje mu to. Aj on je jedným z dôvodov úspešnej sezóny Rangers.

Do klubových rekordov sa zapísal i tým, že strelil deväť víťazných gólov. Najviac v jednej sezóne v histórii tohto klubu. Momentálne pozíciu zdieľa s viacerými hráčmi vrátane Jágra, avšak stále má dostatok času pridať ďalší.

Úspešná sezóna rodáka z Boxfordu sa zapíše do histórie klubu z Original Six. Doteraz v jeho farbách strelili päťdesiat gólov len traja hráči. Rekord drží Jaromír Jágr s 54 zásahmi. Aj jeho môže Američan Kreider ohroziť.

Kreiderov úspech priniesol radosť mnohým fanúšikom. Takmer s istotou sa zostava Rangers dostane naspäť do play off. Stále platí, že ich kľúčovým hráčom je brankár Šesťorkin, ale s Foxom v obrane, Panarinom v útoku a Kreiderom pred bránou to budú mať ich súperi ťažké.

Životná sezóna krídelníka pokračuje. 65 bodov a 46 gólov ešte pravdepodobne navýši a po dvoch sezónach bez playoff bude chcieť nadviazať na formu zo základnej časti aj vo vyraďovacích súbojoch.