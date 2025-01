VIDEO: Parádna strela z prvej. Slafkovský prekonal najlepšieho brankára NHL

MONTREAL. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil v noci na stredu svoj ôsmy gól v prebiehajúcej sezóne NHL, jeho Montreal však podľahol Winnipegu 1:4. Bol to jeho štvrtý presný zásah v uplynulých siedmich zápasoch.

Jets vyhrali štvrtý zápas v rade a upevnili si vedúce postavenie v Západnej konferencii, naopak "Habs" prvýkrát od novembra prehrali tretí duel za sebou a na postupové pozície vo Východnej konferencii strácajú dva body.

"Nemyslím si, že sme hrali zle. Vypracovali sme si šance, mali sme dve-tri presilovky, ak by sme ich využili, bol by to možno iný zápas. Musíme sa poučiť z toho, čo sme videli, aj ja sa musím pozrieť spätne na svoj výkon," uviedol pre klubovú televíziu slovenský krídelník, ktorý má po 47 zápasoch sezóny na konte 29 bodov (8+21).

Zápas pre zranenie nedohral jeho spoluhráč Kaiden Guhle.