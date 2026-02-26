Trénerský velikán sa zapísal do dejín. Quenneville dosiahol v NHL tisíc víťazstiev

Kanaďan Joel Quenneville sa stal druhým trénerom v histórii NHL, ktorý dosiahol na métu 1000 víťazstiev v najprestížnejšej lige sveta.
Podarilo sa mu to v noci na štvrtok, keď jeho tím Anaheim Ducks zdolal na domácom ľade Edmonton Oilers 6:5. Pred Quennevilleom sa zo štvorciferného počtu triumfov tešil iba Scotty Bowman.
„Dnes som chcel v prvom rade doviesť tím k víťazstvu a vidieť jeho dobrý výkon. Môj počet víťazstiev dnes nebol priorita, ale ukázalo sa, že to bola špeciálna motivácia pre tím,“ konštatoval Quenneville.
Anaheim triumfoval po tom, čo útočník Cutter Gauthier gólom v 59. minúte zmaril smerovanie duelu do predĺženia.
„Bol to skvelý zápas, čo sa týka nepredvídateľnosti výsledku. V niektorých momentoch zápasu vyzeralo, že oba tímy majú hru úplne pod kontrolou,“ dodal Quenneville.
VIDEO: Joel Quenneville odkoučoval 1000. víťazstvo v NHL
Pre 67-ročného kormidelníka bol duel proti Edmontonu 1825. v profilige. Okrem tisícky víťazstiev má na konte aj 595 prehier, 153 prehier po predĺžení, resp. samostatných nájazdoch a 77 remíz.
Bowman dosiahol počas kariéry bilanciu 1244 víťazstiev, 573 prehier, 10 prehier po predĺžení/sn a 314 remíz.
Pre Quennevillea je Anaheim piaty tím, ktorý vedie v pozícii hlavného trénera. V rokoch 2010, 2013 a 2015 doviedol Chicago Blackhawks k trom triumfom v Stanleyho pohári.
Predtým trénoval aj tímy St. Louis, Colorado a neskôr Floridu. V roku 1996 získal ako asistent trénera v Colorade prvýkrát Stanleyho pohár.
