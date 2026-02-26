Kučerov potvrdzuje extratriedu. 700 asistencií rýchejšie nazbieralo len osem hráčov

Útočník Tampy Bay Nikita Kučerov dosiahol v nočnom zápase proti Torontu svoju 700. asistenciu v základnej časti NHL.
Podarilo sa mu to v 855. zápase kariéry, čo je deviaty najnižší počet v histórii súťaže. Na túto métu najrýchlejšie dosiahol legendárny Wayne Gretzky, ktorý ju pokoril v 478. zápase.
Okrem neho boli na méte 700 asistencií skôr iba Mario Lemieux (579 zápasov), Connor McDavid (699), Paul Coffey (768), Adam Oates (781), slovenský útočník Peter Šťastný (784), Denis Savard (825) a Bryan Trottier (835). Kučerov bol o jeden duel rýchlejší než Sidney Crosby z Pittsburghu (856 zápasov).
Kučerov nazbieral vo víťaznom zápase proti Torontu (4:2) tri kanadské body za gól a dve asistencie.
Nadviazal tým na formu spred olympijskej prestávky a naďalej môže reálne pomýšľať na zisk trofeje Arta Rossa pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti.
Od začiatku januára nazbieral v 18 zápasoch 45 kanadských bodov (13+32), čo je o priepastných 15 viac než druhí za toto obdobie Mark Stone a David Pastrňák.
Po zápase proti Torontu sa posunul na 2. miesto kanadského bodovania ligy, keď v 52 zápasoch nazbieral 94 bodov za 30 gólov a 64 asistencií. Líder bodovania Connor McDavid má vďaka dvom asistenciám proti Anaheimu štvorbodový náskok na Kučerova.
