Detva odchádza zo Žiaru s obrovskou hanbou. Skalicu zachránila prvá tretina

Hokejisti Skalice zvíťazili v stredajšom dueli 36. kola Tipos SHL na ľade Nových Zámkov 3:1.
Líder tabuľky si udržal trojbodový náskok pred druhým Žiarom nad Hronom, pričom má k dobru jeden zápas.
Žiar doma deklasoval Detvu 11:1 aj vďaka šiestim gólom z presilových hier. Tretí Martin prehral z uplynulých trinástich duelov len dva, keď zdolal aj TEBS Bratislava 3:1.
Dva body za nováčikom sa drží dvojica Humenné a Levice. Východniari vyhrali v Dubnici 2:1. Levičania zdolali Trnavu na jej ľade 6:1.
Tipos SHL - 21. január:
HK Gladiators Trnava - HK TAM Levice 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
Góly: 8. Haščič - 16. Telcov (Slovák, P. Svitana), 18. Telcov (Botka, R. Svitana) 37. Slovák (Chlepčok, Pánik), 40. Bartakovics (Slovák, P. Svitana), 50. Alapuranen (Meszároš, Král), 58. Králik (Stvens, Alapuranen). Rozhodcovia: Valo, Bachúrik - Fekete, Tvrdoň, vylúčení: 2:4, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 320 divákov
TSS GROUP Dubnica - HC 19 Humenné 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Góly: 56. Bečár (Legalin, Tybor) - 23. Šachvorostov (Pišoja, Ragan), 52. Šachvorostov (Novota, Pišoja). Rozhodcovia: Hlinka, Novák - Olle, Šramaty, vylúčení: 1:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 238 divákov
HK Žiar nad Hronom - HK Detva 11:1 (3:0, 3:1, 5:0)
Góly: 8. Hraško (Zubák, Uski), 14. Kylnar (Uski, Jakubík), 16. Kylnar (Kobolka, Uski), 32. Jakubík (Suľovský, Šimon), 38. Čulík (Babeliak, Magdolen), 40. Kylnar (Hraško, Lopušan), 46. Babeliak (Magdolen, Stupka), 51. Zubák (Kylnar), 54. Hraško (Stupka, Magdolen), 56. Hraško (Uski), 59. Zubák (Kylnar, Uski) - 26. Hajnik (Šechný, Sergjenko). Rozhodcovia: Adamec, Goga - Janiga, Ďuraš, vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše: Brumerčík (Žiar) a Novota (Detva) 5+DKZ za bitku, Hukel 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 6:1, oslabenia: 0:0, 903 divákov
HC Nové Zámky - HK Skalica 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
Góly: 57. Štrauch (Molnár, Korím) - 6. Kuba (Kubíček, Jurík), 13. Jurák (Kuba), 14. Kubíček (Obdržálek, Jurík). Rozhodcovia: Žiak, Zelený - Mižík, Haringa, vylúčení: 3:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 415 divákov
MHA Martin - HC BIT markets TEBS Bratislava 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Góly: 14. Jakubík (Babka, Fujerík), 24. Stročka (Paulíny, Jakubík), 30. Uram (Melcher, Vybiral) - 32. Karaffa. Rozhodcovia: Korba, Moller - Hajnik, Tvrdoň, vylúčení: 6:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 1012 divákov