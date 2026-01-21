Detva odchádza zo Žiaru s obrovskou hanbou. Skalicu zachránila prvá tretina

Hokejisti HK Žiar nad Hronom.
Hokejisti HK Žiar nad Hronom. (Autor: Facebook HK Žiar nad Hronom)
TASR|21. jan 2026 o 20:47
ShareTweet0

Vysoko zvíťazili aj Levice, zdolali Trnavu.

Hokejisti Skalice zvíťazili v stredajšom dueli 36. kola Tipos SHL na ľade Nových Zámkov 3:1.

Líder tabuľky si udržal trojbodový náskok pred druhým Žiarom nad Hronom, pričom má k dobru jeden zápas.

Žiar doma deklasoval Detvu 11:1 aj vďaka šiestim gólom z presilových hier. Tretí Martin prehral z uplynulých trinástich duelov len dva, keď zdolal aj TEBS Bratislava 3:1.

Dva body za nováčikom sa drží dvojica Humenné a Levice. Východniari vyhrali v Dubnici 2:1. Levičania zdolali Trnavu na jej ľade 6:1.

Tipos SHL - 21. január:

HK Gladiators Trnava - HK TAM Levice 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Góly: 8. Haščič - 16. Telcov (Slovák, P. Svitana), 18. Telcov (Botka, R. Svitana) 37. Slovák (Chlepčok, Pánik), 40. Bartakovics (Slovák, P. Svitana), 50. Alapuranen (Meszároš, Král), 58. Králik (Stvens, Alapuranen). Rozhodcovia: Valo, Bachúrik - Fekete, Tvrdoň, vylúčení: 2:4, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 320 divákov

TSS GROUP Dubnica - HC 19 Humenné 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Góly: 56. Bečár (Legalin, Tybor) - 23. Šachvorostov (Pišoja, Ragan), 52. Šachvorostov (Novota, Pišoja). Rozhodcovia: Hlinka, Novák - Olle, Šramaty, vylúčení: 1:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 238 divákov

HK Žiar nad Hronom - HK Detva 11:1 (3:0, 3:1, 5:0)

Góly: 8. Hraško (Zubák, Uski), 14. Kylnar (Uski, Jakubík), 16. Kylnar (Kobolka, Uski), 32. Jakubík (Suľovský, Šimon), 38. Čulík (Babeliak, Magdolen), 40. Kylnar (Hraško, Lopušan), 46. Babeliak (Magdolen, Stupka), 51. Zubák (Kylnar), 54. Hraško (Stupka, Magdolen), 56. Hraško (Uski), 59. Zubák (Kylnar, Uski) - 26. Hajnik (Šechný, Sergjenko). Rozhodcovia: Adamec, Goga - Janiga, Ďuraš, vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše: Brumerčík (Žiar) a Novota (Detva) 5+DKZ za bitku, Hukel 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 6:1, oslabenia: 0:0, 903 divákov

HC Nové Zámky - HK Skalica 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)

Góly: 57. Štrauch (Molnár, Korím) - 6. Kuba (Kubíček, Jurík), 13. Jurák (Kuba), 14. Kubíček (Obdržálek, Jurík). Rozhodcovia: Žiak, Zelený - Mižík, Haringa, vylúčení: 3:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 415 divákov

MHA Martin - HC BIT markets TEBS Bratislava 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Góly: 14. Jakubík (Babka, Fujerík), 24. Stročka (Paulíny, Jakubík), 30. Uram (Melcher, Vybiral) - 32. Karaffa. Rozhodcovia: Korba, Moller - Hajnik, Tvrdoň, vylúčení: 6:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 1012 divákov

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hokejisti HK Žiar nad Hronom.
    Hokejisti HK Žiar nad Hronom.
    Detva odchádza zo Žiaru s obrovskou hanbou. Skalicu zachránila prvá tretina
    dnes 20:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Slovensko»Slovenská hokejová liga»Detva odchádza zo Žiaru s obrovskou hanbou. Skalicu zachránila prvá tretina