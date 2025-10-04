VIDEO: Takmer ako Demitra. Útočník Philadelphie predviedol luxusný nájazd

NEW YORK. Hokejisti Philadelphie Flyers zvíťazili v sobotňajšom prípravnom zápase zámorskej NHL nad New Jersey Devils 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch.
Ten víťazný premenil útočník Travis Konecny, ktorý zvolil podobné zakončenie ako Pavol Demitra v pamätnom zápase s Ruskom na olympiáde vo Vancouveri.
Z pravej strany si nakorčuľoval pred bránku, párkrát zamiešal pukom a strelou nad lapačku prekonal českého gólmana Devils Daniela Vladařa.
Slovenský obranca Šimon Nemec chýbal v zostave New Jersey.
VIDEO: Nájazd Konecneho v zápase s New Jersey
NHL - prípravné zápasy: