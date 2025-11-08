Česku nevyšiel ani druhý zápas, prehralo s Fínskom. Švédi deklasovali Švajčiarov

TAMPERE. Švédski hokejisti deklasovali Švajčiarsko 8:3 v rámci turnaja Euro Hockey Tour.
V Tampere sa síce strieborní medailisti z uplynulých MS ujali vedenia, no Švédi si pomohli najmä štvorgólovou druhou tretinou.
Na Fínskych hrách ich čaká ešte nedeľný súboj s domácim mužstvom (16.00 h).
Česko nezvládlo ani druhý zápas v olympijskej sezóne, domácemu Fínsku podľahlo 2:4. I keď sa Čechom podarilo v tretej tretine znížiť na rozdiel gólu, v závere už nedokázali vyrovnať.
Fínske hry - turnaj EHT:
Fínsko - Česko 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Góly: 2. Ruotsalainen, 27. Tukiainen, 38. Manninen, 60. Innala - 46. Kubalík, 59. Zohorna
Švédsko - Švajčiarsko 8:3 (2:1, 4:1, 2:1)
Góly: 11. De La Rose, 16. Olofsson, 27. L. Johansson, 31. Brännstrom, 32. Hedqvist, 40. Froden, 57. Froden, 60. Ryfors - 6. Jung, 22. Schmid, 56. Knak