Slováci bodovali aj v juniorských súťažiach. Stankoven si pripísal 1+1, skórovali aj Pobežal a Tomík

TASR|4. okt 2025 o 09:55
Stankovena vyhlásili za druhú hviezdu zápasu.

OTTAWA. Slovenský hokejista Matej Stankoven prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Bramptonu nad Sault Ste. Marie 5:0 v nočnom stretnutí kanadskej juniorskej OHL.

Pripísal si aj dve plusky a vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.

Gólovo sa v OHL presadil aj ďalší slovenský útočník Tomáš Pobežal, ktorý skóroval pri výhre Kingstonu nad Oshawou 5:2.

VIDEO: Gól Tomáša Pobežala

V QMJHL bodoval obranca Filip Kovalčík, ktorý prihral na víťazný gól pri triumfe Drummondvillu 5:3 nad Shawiniganom.

Vo WHL strelil Tobias Tomík svoj premiérový gól v súťaži, no jeho Vancouver prehral s tímom Swift Current 5:7. Slovenský útočník dostal v zápase aj 10-minútový osobný trest.

VIDEO: Gól Tobiasa Tomíka

OHL

