VIDEO: Rýchla akcia, presná prihrávka. Dvorský asistoval pri víťazstve St. Louis

Dalibor Dvorský sa so spoluhráčmi teší z gólu (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|4. apr 2026 o 07:05
Slovák získal devätnásty bod v sezóne.

Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský prispel jednou asistenciou k víťazstvu St. Louis na ľade Anaheimu 6:2 v nočnom zápase zámorskej NHL.

﻿Dvadsaťročný center si pripísal aj jeden plusový bod a odohral 14:51 min. Na svojom konte má po 64 stretnutiach spolu 19 bodov (11+8).

Dvorský zaznamenal gólovú prihrávku v 37. minúte pri góle Blues na 5:2, ktorý strelil obranca Colton Parayko.

VIDEO: Asistencia Dalibora Dvorského

Triumf hostí spečatil v úvode tretieho dejstva presným zásahom v presilovej hre Dylan Holloway.

Rovnaký hráč sa strelecky presadil v početnej výhode aj v prvej časti. Tri body za gól a dve asistencie nazbieral v dueli jeho spoluhráč z elitného útoku Robert Thomas.

„Dvakrát v tejto budove sa udiali pravdepodobne také výkony, ktoré možno zaradiť medzi najlepšie v tejto sezóne. Hrali sme rýchlo, múdro na puku a na nič sme tlačili v strednom páse, pretože súper vie veľmi dobre trestať chyby,“ citovala oficiálna ligová stránka kouča St. Louis Jima Montgomeryho.

Blues patrí 11. pozícia v Západnej konferencii s trojbodovou stratou na ôsme San Jose. Ducks naproti tomu neuspeli v štvrtom stretnutí po sebe.

V druhom stretnutí programu z piatka na sobotu vyhrala Philadelphia na ľade New Yorku Islanders 4:1. Za hostí skórovali štyria rôzni strelci - Owen Tippett, Alex Bump, Matvej Mičkov a Travis Sanheim. Ruský útočník Mičkov si pripísal aj dve asistencie.

„Bola tam evidentná veľká odolnosť od nášho tímu. Veľa sme hrali v oslabení, ale najmä v úvode som bol nadšený z našej energie. Súper mal niekoľko dní voľna, celkovo sa u neho hrá ťažko. Keď hrali bez brankára, tak sme tlak ustáli celkom dobre. Prispela striedačka a na úspechu sa podieľal každý,“ chválil po výhre tréner Philadelphie Rick Tocchet.

Oba tímy delí vo vyrovnanej tabuľke Východnej konferencie iba jediný bod, pričom Islanders sú na 7. mieste a Flyers na 11. pozícii.

Philadelphia sa prihlásila do boja o „divokú kartu“, aktuálne má spolu s ďalšími troma tímami na svojom konte zhodne po 88 bodov. Po olympijskej prestávke je tímom s druhou najlepšou formou, z 20 duelov nazbierala 27 bodov.

﻿NHL - výsledky - 4. apríl:

New York Islanders - Philadelphia Flyers 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Góly: 36. Pageau (Barzal, Holmström) - 14. Tippett (Sanheim), 16. Bump (Mičkov, Cates), 23. Mičkov, 50. Sanheim (Mičkov, Bump)

Brankári: Sorokin - Vladař, strely na bránku: 22:21

Anaheim Ducks - St. Louis Blues 2:6 (2:3, 0:2, 0:1)

Góly: 2. Poehling (McTavish, Zellweger), 17. Viel (Poehling, Helleson) - 6. Thomas (Broberg, Parayko), 12. Holloway (Neighbours, Thomas), 19. Berggren (Suter), 24. Suter (Tucker, Neighbours), 37. Parayko (DVORSKÝ, Kyrou), 42. Holloway (Thomas, Broberg)

Brankári: Dostál - Hofer, strely na bránku: 27:29

Minnesota Wild oslavuje gól.
Montreal so Slafkovským oslavuje postup do play-off. Zaistila im ho výhra Minnesoty
ne 22:08|2
