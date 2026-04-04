VIDEO: Rýchla akcia, presná prihrávka. Dvorský asistoval pri víťazstve St. Louis

Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský prispel jednou asistenciou k víťazstvu St. Louis na ľade Anaheimu 6:2 v nočnom zápase zámorskej NHL.
Dvadsaťročný center si pripísal aj jeden plusový bod a odohral 14:51 min. Na svojom konte má po 64 stretnutiach spolu 19 bodov (11+8).
Dvorský zaznamenal gólovú prihrávku v 37. minúte pri góle Blues na 5:2, ktorý strelil obranca Colton Parayko.
VIDEO: Asistencia Dalibora Dvorského
Triumf hostí spečatil v úvode tretieho dejstva presným zásahom v presilovej hre Dylan Holloway.
Rovnaký hráč sa strelecky presadil v početnej výhode aj v prvej časti. Tri body za gól a dve asistencie nazbieral v dueli jeho spoluhráč z elitného útoku Robert Thomas.
„Dvakrát v tejto budove sa udiali pravdepodobne také výkony, ktoré možno zaradiť medzi najlepšie v tejto sezóne. Hrali sme rýchlo, múdro na puku a na nič sme tlačili v strednom páse, pretože súper vie veľmi dobre trestať chyby,“ citovala oficiálna ligová stránka kouča St. Louis Jima Montgomeryho.
Blues patrí 11. pozícia v Západnej konferencii s trojbodovou stratou na ôsme San Jose. Ducks naproti tomu neuspeli v štvrtom stretnutí po sebe.
V druhom stretnutí programu z piatka na sobotu vyhrala Philadelphia na ľade New Yorku Islanders 4:1. Za hostí skórovali štyria rôzni strelci - Owen Tippett, Alex Bump, Matvej Mičkov a Travis Sanheim. Ruský útočník Mičkov si pripísal aj dve asistencie.
„Bola tam evidentná veľká odolnosť od nášho tímu. Veľa sme hrali v oslabení, ale najmä v úvode som bol nadšený z našej energie. Súper mal niekoľko dní voľna, celkovo sa u neho hrá ťažko. Keď hrali bez brankára, tak sme tlak ustáli celkom dobre. Prispela striedačka a na úspechu sa podieľal každý,“ chválil po výhre tréner Philadelphie Rick Tocchet.
Oba tímy delí vo vyrovnanej tabuľke Východnej konferencie iba jediný bod, pričom Islanders sú na 7. mieste a Flyers na 11. pozícii.
Philadelphia sa prihlásila do boja o „divokú kartu“, aktuálne má spolu s ďalšími troma tímami na svojom konte zhodne po 88 bodov. Po olympijskej prestávke je tímom s druhou najlepšou formou, z 20 duelov nazbierala 27 bodov.
NHL - výsledky - 4. apríl:
New York Islanders - Philadelphia Flyers 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Góly: 36. Pageau (Barzal, Holmström) - 14. Tippett (Sanheim), 16. Bump (Mičkov, Cates), 23. Mičkov, 50. Sanheim (Mičkov, Bump)
Brankári: Sorokin - Vladař, strely na bránku: 22:21
Anaheim Ducks - St. Louis Blues 2:6 (2:3, 0:2, 0:1)
Góly: 2. Poehling (McTavish, Zellweger), 17. Viel (Poehling, Helleson) - 6. Thomas (Broberg, Parayko), 12. Holloway (Neighbours, Thomas), 19. Berggren (Suter), 24. Suter (Tucker, Neighbours), 37. Parayko (DVORSKÝ, Kyrou), 42. Holloway (Thomas, Broberg)
Brankári: Dostál - Hofer, strely na bránku: 27:29
