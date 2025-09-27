Nemec prispel asistenciou k víťazstvu New Jersey. Z triumfu sa tešil aj Demek

NEW YORK. Slovenský hokejista Šimon Nemec bodoval aj v druhom prípravnom zápase v drese New Jersey pred štartom novej sezóny zámorskej NHL.
Dvadsaťjedenročný obranca si pripísal asistenciu na gól do prázdnej brány pri víťazstve 4:2 nad NY Islanders.
Na ľade strávil 23 minút a 18 sekúnd, čím bol najvyťažovanejším hráčom Devils.
Za Vegas hral v noci na sobotu slovenský útočník Jakub Demek, ktorý nebodoval, no tešil sa z víťazstva 2:1 nad San Jose.
Jeho spoluhráč Jozef Viliam Kmec nehral, rovnako ako Pavol Regenda na opačnej strane.
Prípravné zápasy NHL:
New York Islanders - New Jersey 2:4
Góly: 32. Gatcomb (Barzal, DeAngelo), 57. Duclair (Schaefer) – 3. Gledening (Casey, Halonen), 49. Legare (Crookshank, Rooney), 53. Gritsyuk (Cotter, Casey), 59. Crookshank (Legare, Nemec)
Pittsburgh - Detroit 3:2
Góly: 23. Dewar (Ivany, Dumba), 45. Fabbri (Huglen, Puustinen), 50. Tomasino (Hallander, Novak) – 14. Leonard (Doucet), 19. Leonard (Wallinder, Danielson)
Tampa Bay - Carolina 6:5
Góly: 6. Girgensons (Bjorkstrand, Stachowiak), 12. zblokovan (Hedman), 40. Stachowiak (Gauthier, Abruzzese), 43. Grochev (James, Duke), 49. Stachowiak (Moser, Lundmark), 53. Bjorkstrand (Guentzel, Kucherov) – 15. Smith (Labanc, Suzuki), 44. Trikozov (Robidas), 45. Kotkaniemi (Nadeau), 50. Gunler (Nyström, Robidas), 60. Nadeau (Smith, Nyström)
Edmonton - Winnipeg 4:0
Góly: 10. Nurse (Samanski, Jarvenie), 19. Samanski (Tomášek), 23. Philp (Stecher, Nurse), 50. Kapanen (Mangiapane, Kulak)
San Jose - Vegas 1:2
Góly: 25. Orlov (Wennberg, Cardwell) – 29. Schwindt, 46. Cormier (Brabenec, Bowman)
Vancouver - Seattle 4:2
Góly: 30. Cootes (Lekkerimäki, Kudrjavcev), 41. Hronek, 53. DeBrusk (Hughes), 59. Kane – 3. Nyman (Dragicevic), 28. Jugnauth (Winterton, Meyers)