Sparte to na druhý pokus vyšlo. Po triumfe nad fínskym tímom má šancu na priamy postup

Hokejisti Sparty Praha zdolali v sobotnom dueli Spenglerovho pohára v Davose HIFK Helsinki 4:1. Víťazný gól zaznamenal lotyšský útočník Martins Dzierkals.
Ziskom troch bodov si český zástupca vylepšil pozíciu pred začiatkom vyraďovacej fázy. V skupine Torriani je Sparta na druhom mieste o skóre za obhajcom prvenstva švajčiarskym Fribourg-Gotteron.
O konečnom poradí v skupine Torriani rozhodne nedeľňajší súboj medzi IFK a Fribourgom.
Spenglerov pohár 2025
Skupina Torriani:
HIFK Helsinki - Sparta Praha 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Góly: 39. Mäkiaho - 9. Hrabík, 29. Dzierkals, 39. Irving, 60. Kousal