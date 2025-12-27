Sparte to na druhý pokus vyšlo. Po triumfe nad fínskym tímom má šancu na priamy postup

Zľava hráči Eric Schneller z Helsínk, Kristian Vesalainen zo Sparty a Mark Pysyk bojujú o puk počas zápasu medzi IFK Helsinki a Sparta Praha.
Zľava hráči Eric Schneller z Helsínk, Kristian Vesalainen zo Sparty a Mark Pysyk bojujú o puk počas zápasu medzi IFK Helsinki a Sparta Praha. (Autor: TASR/Keystone via AP)
TASR, ČTK|27. dec 2025 o 17:50
V skupine Torriani je na druhom mieste o skóre za obhajcom prvenstva švajčiarskym Fribourg-Gotteron.

Hokejisti Sparty Praha zdolali v sobotnom dueli Spenglerovho pohára v Davose HIFK Helsinki 4:1. Víťazný gól zaznamenal lotyšský útočník Martins Dzierkals.

Ziskom troch bodov si český zástupca vylepšil pozíciu pred začiatkom vyraďovacej fázy. V skupine Torriani je Sparta na druhom mieste o skóre za obhajcom prvenstva švajčiarskym Fribourg-Gotteron.

O konečnom poradí v skupine Torriani rozhodne nedeľňajší súboj medzi IFK a Fribourgom.

HIFK Helsinki - Sparta Praha 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Góly: 39. Mäkiaho - 9. Hrabík, 29. Dzierkals, 39. Irving, 60. Kousal

Sparte to na druhý pokus vyšlo. Po triumfe nad fínskym tímom má šancu na priamy postup
dnes 17:50
