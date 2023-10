Fehérváryho Washington nestrelil ani gól, Cooley debutoval a zlomil prekliatie

NEW YORK. Washington s Martinom Fehérvárym v zostave podľahol na úvod sezóny Pittsburghu 0:4.

Úspešný debut v NHL má za sebou trojka draftu 2022 Logan Cooley. Jeho Arizona zdolala New Jersey 4:3 po samostatných nájazdoch a on zaznamenal dve asistencie, vrátane tej pri vyrovnávajúcom góle na 3:3.

"Myslím si, že sa mi vodilo dobre. Chcel som si to užiť. Na začiatku som bol trochu nervózny, ale keď sa do toho dostanete, je to len ďalší hokejový zápas," opísal svoje dojmy.

Cooley sa stal 14. hráčom v lige, ktorý v nej debutoval v piatok trinásteho. Zlomil prekliatie, keďže ako prvý pri takejto premiére bodoval.

NHL - základná časť - 14. október:

New Jersey - Arizona 3:4 sn (0:1, 3:1, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 29. Bratt (J. Hughes, Hamilton), 33. Hamilton (J. Hughes, Bratt), 39. Bratt (J. Hughes, Toffoli) – 7. Dumba (Keller, Schmaltz), 25. Durzi (Keller, Cooley), 54. Schmaltz (Cooley), rozh. náj. Bjugstad

Brankári: Schmid 30/33 - Vejmelka 33/36