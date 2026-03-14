VIDEO: St. Louis doma otočilo zápas s Edmontonom, Dvorský chýbal v zostave

Momentka zo zápasu St. Louis - Edmonton (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|14. mar 2026 o 06:48
Blues dokonali obrat v predĺžení.

Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili v nočnom zápase NHL na domácom ľade s Edmontonom 3:2 po predĺžení.

V zostave domácich nečakane chýbal slovenský útočník Dalibor Dvorský, duel sledoval len z tribúny.

Edmonton viedol ešte v 53. min 2:0 po góloch Kasperiho Kapanena a Connora McDavida. Hokejisti St. Louis ale vyrovnali zásahmi Piusa Sutera a Cama Fowlera.

V ďalšom zápase zvíťazili hráči Los Angeles na klzisku New Yorku Islanders 3:2. Druhý gól hostí dal slovinský útočník Anže Kopitar a chýba mu už len bod na vyrovnanie klubového bodového rekordu Marcela Dionnea.

Okrem neho skórovali aj Trevor Moore a Adrian Kempe. Oba góly domácich strelil Emil Heineman, pri oboch asistoval Bo Horvat.

﻿NHL - sobotné výsledky - 14. marec:

NY Islanders - Los Angeles 2:3

St. Louis - Edmonton 3:2 pp

