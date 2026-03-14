VIDEO: St. Louis doma otočilo zápas s Edmontonom, Dvorský chýbal v zostave

Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili v nočnom zápase NHL na domácom ľade s Edmontonom 3:2 po predĺžení.
V zostave domácich nečakane chýbal slovenský útočník Dalibor Dvorský, duel sledoval len z tribúny.
Edmonton viedol ešte v 53. min 2:0 po góloch Kasperiho Kapanena a Connora McDavida. Hokejisti St. Louis ale vyrovnali zásahmi Piusa Sutera a Cama Fowlera.
V ďalšom zápase zvíťazili hráči Los Angeles na klzisku New Yorku Islanders 3:2. Druhý gól hostí dal slovinský útočník Anže Kopitar a chýba mu už len bod na vyrovnanie klubového bodového rekordu Marcela Dionnea.
Okrem neho skórovali aj Trevor Moore a Adrian Kempe. Oba góly domácich strelil Emil Heineman, pri oboch asistoval Bo Horvat.
NHL - sobotné výsledky - 14. marec:
NY Islanders - Los Angeles 2:3
St. Louis - Edmonton 3:2 pp
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: