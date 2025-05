Hellebuyck vynuloval hráčov Dallasu a prvýkrát si udržal čisté konto, Toronto padlo v predĺžení

NEW YORK. Hokejisti Floridy zvíťazili nad Torontom 5:4 po predĺžení v 3. stretnutí semifinálovej série Východnej konferencie NHL a znížili na 1:2 na zápasy.

Maple Leafs naplno využili úvodné dva zápasy na domácom ľade a prípadným triumfom v treťom by spravili významný krok k postupu do finále konferencie.

Domáci však v následných trinástich minútach strelili tri góly a otočili na 4:3. Obranca Morgan Rielly síce gólom v 51. minúte poslal duel do predĺženia, no v ňom Brad Marchand aj s prispením teču hráča hostí rozhodol o triumfe Floridy.

Páči sa mi odolnosť tohto tímu. Dvakrát sme prehrávali o dva góly, no dokázali sme sa vrátiť späť.

„Je to úžasný brankár. Veľmi ťažké zákroky robí jednoduchými. Bolo vidieť, že dnes sa cítil veľmi dobre,“ konštatoval Hellebuyckov spoluhráč obranca Josh Morrissey, ktorý vynechal úvodný zápas série pre zranenie v hornej časti tela.

Hostia napokon ani raz neskórovali a brankár Winnipegu Connor Hellebuyck vychytal svoje prvé čisté konto v prebiehajúcej play off. Potreboval naň 21 zákrokov.

Štvrtý duel je na programe v noci na pondelok opäť na ľade Floridy. Maple Leafs sa mohli prípadným tretím víťazstvom v sérii priblížiť k postupu, no prehra im skomplikovala situáciu.

„Je skvelé vidieť, že je späť. Výborne podporuje útok, ale zároveň je veľmi spoľahlivý aj v obrane. Je to veľmi dôležitý hráč tímu,“ poznamenal útočník Gabe Vilardi o Morriseyovi.

V drese domácich zažiaril dánsky útočník Nikolaj Ehlers (2+1), ktorý dosiahol svoj prvý trojbodový zápas v play off v kariére. Hoci skóre 4:0 hovorí jednoznačne v prospech Jets, pomer striel bol tesnejší. Winnipeg vyslal 25 streleckých pokusov na bránku Jakea Ottingera, Dallas o štyri menej.

„Videli sme, prečo je Dallas jeden z top tímov v lige. Je to najmä vďaka jeho prechodu cez stredné pásmo a schopnosti útočiť. Je to niečo, na čo musíme lepšie reagovať. Dnes sa však „Helle“ (Hellebuyck) postaral o to, že sme im zatvorili dvere,“ konštatoval tréner Winnipegu Scott Arniel, ktorý tým pochválil brankára svojho tímu.

Dallas nevyužil šancu zvýšiť vedenie série pred domácim dvojzápasom.

„Dnes to nebol náš najlepší výkon. V prvom zápase sme hrali solídne a k tomu sa chceme vrátiť aj v domácich zápasoch. Áno, brankár domácich chytal dobre a my sme mali dosť šancí na to, aby sme ho prekonali.

Ak by sme dali jeden alebo dva góly, bol by to iný zápas. Už sa musíme pozerať dopredu,“ uviedol útočník Dallasu Matt Duchene podľa nhl.com. Tretí duel je na programe v nedeľu od 22.30 SELČ na ľade Dallasu.H