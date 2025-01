Tampa prehrala štvrtý zápas po sebe, Černák bol pri dvoch góloch súpera

Slovenský obranca Erik Černák odohral vyše 18 minút a do štatistík si pripísal dva mínusové body. Pre "blesky" to bola už štvrtá prehra po sebe.

NEW YORK. Hokejisti Tampy Bay prehrali na ľade Anaheimu 1:4 v nočnom zápase NHL.

"Je ťažké víťaziť, keď nedávate góly. Veľa hráčov z tohto tímu je zvyknutých na víťazstvá a góly, no na tomto tripe sa nám nedarilo a to vytvorilo veľký tlak na obranu," povedal tréner Tampy Bay Jon Cooper podľa nhl.com.

Štvrtú prehru po sebe zaznamenali aj hráči Bostonu, ktorí podľahli na domácom ľade New Yorku Islanders 4:5 po predĺžení.

"Keď máte istotu, už na to nemusíte myslieť a môžete sa sústrediť iba na hokej," uviedol Vatrano, ktorý profitoval aj zo spolupráce s Ryanom Stromeom a Troyom Terrym: "Sme dobrí priatelia aj mimo ľadu. Občas sa vtipne kritizujeme, no keď si potrebujeme povedať niečo vážne, počúvame sa."

"Je to dobrý pocit. Myslím si, že sme správne dodržali taktiku a hoci to bol tesný zápas, mali sme navrch. Je pozitívne, že dokážeme víťaziť v tesných zápasoch," konštatoval Rielly.

Aho sa počas sezóny kriticky vyjadril k vlastným výkonom, no v uplynulých piatich zápasoch získal sedem bodov (2+5) a už sa dostal cez priemer jedného kanadského bodu na zápas.

"V nedávnych zápasoch bol veľmi viditeľný. Aj keď nie vždy bol medzi autormi gólov, vždy bol dôležitá súčasť tímu. Je to ten hráč, ktorý je pre mužstvo jeden z najdôležitejších," poznamenal tréner Rod Brind´Amour.

Návrat skúseného brankára

Hráči Chicaga nenadviazali na víťazstvo nad Montrealom a na domácom ľade podľahli New Yorku Rangers 2:6. Z uplynulých siedmich duelov vyhrali iba jeden a naďalej sú na poslednom mieste celej NHL.

"Jazdci" zvíťazili v Chicagu v piatom zápase po sebe, naposledy tam prehrali v roku 2018. V bránke Rangers nastúpil prvýkrát v sezóne 32-ročný Louis Domingue.

"Všetko je pre mňa nové. Síce som v NHL odchytal vyše 150 zápasov, no predošlý bol pred viac než rokom a v takom prípade začínate od nuly.

Dostal som šancu sám sebe dokázať, že patrím do NHL a je príjemné potvrdiť to. Môžete trénovať akokoľvek tvrdo a často, ale nie je nič, čo by vás pripravilo na zápasy NHL.

Nič také neexistuje. Dnes sme predviedli veľkú snahu vo všetkých pásmach ľadovej plochy.

Spoluhráči mi uľahčili moju prácu, pomohli mi svojím výkonom v defenzívnej zóne," uviedol Domingue podľa nhl.com.