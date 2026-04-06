VIDEO: Sýkora sa zaskvel ďalším gólom. Rangers uštedrili Washingtonu veľký debakel

Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora z New Yorku Rangers strelil v nočnom zápase proti Washingtonu svoj tretí gól v prebiehajúcej sezóne NHL.
Prispel ním k víťazstvu domácich nad Washingtonom 8:1, pričom pri jedinom góle hostí asistoval Martin Fehérváry.
V noci na pondelok boli v akcii aj Juraj Slafkovský, Šimon Nemec a Dalibor Dvorský, no nezapísali sa do kanadského bodovania.
Sýkora si drží výbornú formu
Rangers rozhodli o svojom víťazstve v 2. tretine. Po prvej časti bol nerozhodný stav 1:1, no v druhej prestrieľali súpera 16:7 a strelili päť gólov.
Sýkora sa v 34. minúte zapojil do ofenzívnej akcie so spoluhráčmi zo štvrtého útoku nováčikov.
Čech Jaroslav Chmelař dostal hru do útočného pásma, posunul puk Noahovi Labovi, ktorý našiel pred bránkou nepokrytého Sýkoru a ten zblízka prekonal Igora Šesťorkina. Upravil tým na priebežných 5:1.
Slovenský útočník mal v zápase jeden plusový bod, dve strely, jeden hit a dve zblokované strely. Na ľade strávil 13:36 min. Po siedmich odohratých zápasoch má bilanciu 3+1.
Na víťazstve Rangers, ktorí už prišli o šancu na postup do play off, sa hetrikom podieľal útočník Will Cuylle.
Fehérváry si aj napriek vysokej prehre pripísal jeden plusový bod - ako jediný z tímu Capitals. Odohral 19 minút, počas ktorých raz vystrelil na bránku, rozdal jeden hit a zblokoval jednu strelu.
Washington si nepolepšil v tesnom súboji o voľnú kartu vo Východnej konferencii a stráca na ňu tri body.
Slafkovský proti Nemcovi vyšiel naprázdno
Hráči Montrealu sa už pred zápasom s New Jersey dozvedeli o istej účasti v play off. Publikum v domácom Bell Centre však v zápase proti New Jersey príliš nepotešili, keď tímu, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou nebude hrať vo vyraďovacej časti, nestrelili ani gól a prehrali 0:3.
Montreal prehral prvýkrát po ôsmich víťazstvách. V stretnutí proti sebe nastúpili slovenskí reprezentanti Juraj Slafkovský a Šimon Nemec, no nezapísali sa do kanadského bodovania.
Útočník Canadiens Slafkovský odohral 22:27 min, počas ktorých dvakrát vystrelil na bránku, zblokoval dve strely a do štatistík mu pribudol mínusový bod. Nemec mal počas 17:30 min plusový bod, raz vystrelil na bránku a zblokoval tri strely.
Útočník Robert Thomas bol jediný strelec svojho tímu a prvým hetrikom v kariére sa podieľal na víťazstve St. Luis na ľade Colorada 3:2.
Slovenský útočník Dalibor Dvorský odohral v drese Blues 11:13 min, počas ktorých raz vystrelil na bránku a pribudol mu jeden mínusový bod.
Na oboch góloch domácich sa podieľal obranca Brent Burns (1+1), ktorý bol ústrednou postavou predzápasového ceremoniálu.
Počas neho Avalanche ocenili výkon 41-ročného veterána, ktorý odohral tisíc zápasov bez prerušenia ako prvý obranca v histórii NHL.
Colorado je aj napriek prehre najlepší tím doterajšieho priebehu sezóny. Blues vyhrali šesť zápasov z predošlých ôsmich a priblížili sa druhej voľnej karte v Západnej konferencii na rozdiel troch bodov.
Pittsburgh potiahol trojbodový Crosby
Vo Východnej konferencii majú zatiaľ istú účasť v play off štyri tímy a veľkú šancu pridať sa k nim majú hráči Pittsburghu.
V noci na pondelok zvíťazili nad Floridou 5:2, dosiahli piate víťazstvo z uplynulých siedmich zápasov a na konte majú 96 bodov. V Metropolitnej divízii figurujú na priebežnom 2. mieste o šesť bodov pred Philadelphiou.
Na triumfe nad víťazom Stanleyho pohára z predošlých dvoch sezón sa tromi bodmi (1+2) podieľal kapitán tímu Sidney Crosby.
V prebiehajúcom ročníku odohral 65 zápasov, v ktorých nazbieral 69 bodov (28+41) a je isté, že základnú časť uzavrie s priemerom minimálne jeden kanadský bod na zápas.
Podarí sa mu to aj v jeho 21. sezóne v NHL, čím vylepší vlastný rekord. Druhý najvyšší počet takýchto sezón dosiahol Wayne Gretzky - 18.
Dôležitý súboj v boji o postup do play off odohrali tímy Philadelphie a Bostonu. Domáci zvíťazili 2:1 po predĺžení, keď o ich triumfe rozhodol 19-ročný nováčik Porter Martone. Bol to pre neho prvý gól v NHL, po štyroch zápasoch má bilanciu (1+2).
Flyers si upevnili priebežné 3. miesto v Metropolitnej divízii, na konte majú 90 bodov. Boston figuruje na pozícii prvej voľnej karty vo Východnej konferencii o päť bodov pred Ottawou.
Aj „senátori“ si zvýšili šancu na účasť vo vyraďovacej časti, keď na domácom ľade zdolali Carolinu 6:3. Pre hostí to bola prvá prehra po troch víťazstvách. Hurricanes už majú istý postup do play off.
NHL - pondelok, 6. apríl:
Pittsburgh - Florida 5:2
Philadelphia - Boston 2:1 pp
Ottawa - Carolina 6:3
NY Rangers - Washington 8:1
Montreal - New Jersey 0:3
Colorado - St. Louis 2:3
