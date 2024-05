Stihne Pastrňák MS? Boston sa v play-off drží už len zubami-nechtami

NEW YORK. Mohol by prísť ako veľká posila na domáci šampionát. Davidovi Pastrňákovi sa za pár dní môže skončiť sezóna.

História hovorí jasne

Panthers sa dostali do vedenia 3:1 na zápasy. Postup môžu uzavrieť v piatom stretnutí pred domácimi fanúšikmi.

Vo štvrtom dueli boli jasne lepší. Súperovho brankára Swaymana ohrozili 41 strelami, kým ich Bobrovského zamestnali hráči Bruins len 18 pokusmi.

"Páčilo sa nám, ako sme hrali v prvej tretine, aj keď sme inkasovali dva góly, ale mali sme dobré šance. Jednoducho sme pokračovali, tlačili sme a zlepšovali sa," uviedol pre oficiálny web profiligy kapitán "panterov" Aleksander Barkov.

Podľa historických štatistík však Bruins prehrali všetkých 25 sérií, v ktorých prehrávali 1:3 na zápasy. Hráči Floridy zase ani raz z troch prípadov nestratili postup, keď viedli 3:1.

"Realita je taká, že pôjdeme na Floridu a budeme hrať rovnakú hru. O tomto tíme nepochybujem, pretože naďalej máme veľkú sebadôveru a motiváciu vrátiť to do Bostonu. Naši fanúšikovia si zaslúžia oveľa viac a my sa na to tešíme," poznamenal Swayman.