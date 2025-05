VIDEO: Washington ďalšiu domácu prehru nedopustil. Caroline dovolil len jeden gól

NEW YORK. Hokejisti Washingtonu zvíťazili v noci na piatok v druhom zápase 2. kola play off NHL nad Carolinou 3:1.

Shayne Gostisbehere síce v početnej výhode znížil, no Tom Wilson pri power play hostí spečatil triumf Washingtonu. Oporou domácich bol brankár Logan Thompson, ktorý vykryl 27 striel, z toho 16 v poslednej tretine.

„Máme vzadu múr. Je pokojný a drží nás v každom zápase. Je pekná mať brankára, ktorý do toho dá všetko. Celý rok je náš najužitočnejší hráč, chytá výborne," povedal na adresu svojho brankára Wilson pre oficiálnu webstránku NHL.

Thompsonov náprotivok Frederik Andersen si pripísal 18 zákrokov a dosiahol tak 90-percentnú úspešnosť.

„Neboli sme nejako oslniví, to je jasné. Treba dať Washingtonu kredit, odohrali oveľa lepší zápas a my musíme pracovať na našej hre, to je jasné. Vedeli sme, že to bude ťažké. Napriek tomu sme boli stále v zápase,“ zhodnotil tréner hostí Rod Brind'Amour.

Séria sa sťahuje na domáci ľad Hurricanes, kde sa odohrá v sobotu tretí zápas.