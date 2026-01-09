VIDEO: Tímy z čela tabuľky zaváhali. Trnava ukončila dlhé čakanie na víťazstvo

Hokejisti Trnavy ukončili v 33. kole Tipos Slovenskej hokejovej ligy päťzápasové čakanie na víťazstvo, na domácom ľade triumfovali nad tabuľkovo štvrtým najlepším tímom súťaže Humenným hladko 5:0.
Tímy z čela tabuľky v piatkových zápasoch zaváhali, Žiar nad Hronom prehral s Novými Zámkami 3:4 po predĺžení a Skalica podľahla Martinu 2:5.
Dubnica si odnášala z Topoľčian všetky body po výsledku 3:1 a Považská Bystrica deklasovala Detvu 8:2. Levice ešte tesne pred koncom prehrávali s TEBS Bratislava, ale napokon uspeli proti tomuto súperovi 2:1 po predĺžení.
Tipos SHL - 33. kolo
HK Gladiators Trnava - HC 19 Humenné 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Góly: 15. Mamonov (Jobek, Haborák), 29. Múčka (Klapica), 33. Haborák (Haščič, Holovič), 48. Haščič (Michajlov), 54. Múčka (Škultéty, Holovič). Rozhodcovia: Valo, Rojík - Tvrdoň, Moravčík, vylúčenia: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 350 divákov
Trnava: Hollý – Šiškov, Haborák, Scheuer, Fügersy, Bottán, Škultéty, Fajnor – Múčka, Mamonov, Jobek – Haščič, Holovič, Michajlov – Haščák, Jamrich, Surový – Hanula, Achberger, Klapica
Humenné: Lackovič – Zekucia, Cibák, Jacko, Pavúk, Serov, Pulščák, Pišoja, Synák – Vaško, Vrábeľ, Žitný – Borov, Krajňák, Sokoli – Kurovskik, Toma, Šachvorostov – Ragan, Kurovskij, Vaculik
HC MUŠLA Topoľčany - TSS GROUP Dubnica 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Góly: 1. Bečka (Ožvald) – 11. Pobežal (Nahalka, Tybor), 49. Pangelov-Juldašev (Hovorka, Tybor), 60. Vaňo. Rozhodcovia: Fridrich, Bachúrik - Rehák, Kováčik, vylúčenia: 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 617 divákov
Topoľčany: Noskovič – Jombík, Sedlák, Bereš, Kuboš, Hruška, Ejem, Štefanka, Bajzík – Ožvald, Bečka, Lušňák – Piačka, Hurtaj, Šišovský – Ružek, Janča, Gergel – Pšenko, Kohút, Benko
Dubnica: Kukučka – Jaroška, Pangelov-Juldašev, Kremnický, Babrušev, Szabo, Nahalka – Tybor, J. Švec, Hovorka – Kováčik, Ďuriš, Pobežal – Bobík, Beňačka, Vaňo
MHA Martin - HK Skalica 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)
Góly: 8. Barto, 12. Babka (Pacalaj, Paulíny), 19. Fujerík (Uram), 33. Thomka (Fafrák, Rešetár), 58. Barto (Bernát) – 11. Špirko (Sačkov, Frídel), 18. Šátek (Kuba, Frídel). Rozhodcovia: Kalina, Bogdaň - Mižík, Beniač, vylúčenia: 2:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2337 divákov
Martin: Bernát – Burzík, Pacalaj, Lavička, Ligas, Bakala, Jakubík, Kalnický – Uram, Fujerík, Melcher – Paulíny, Babka, Barto – Fafrák, Markovič, Poláček – Simonides, Thomka, Rešetár
Skalica: Lietava – Kubíček, Urban, Novajovský, Škápik, Frídel, Janík – Obdržálek, Nemec, Jurík – Sačkov, Špirko, Jurák – Šátek, Búlik, Kuba – Hečko, Fungáč, Duban
HK ‘95 Považská Bystrica - HK Detva 8:2 (0:0, 4:0, 4:2)
Góly: 28. Gachulinec (J. Zlocha), 28. Galimov (Rehák, A. Zlocha), 32. Rufati (Špánik), 36. Rufati (Gachulinec), 42. Tománek (Rajnoha, Ligas), 46. Ferenyi (Štefánik), 48. J. Zlocha (Galimov, Rehák), 58. Belic (Ferenyi) – 44. Šechný (Kalousek, Myšiak), 46. Bormanis (Zorvan). Rozhodcovia: Korba, Smrek - Uličný, Riš, vylúčenia: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 322 divákov
P. Bystrica: Lamper – Rajnoha, Omelka, A. Zlocha, Rehák, Eperješi, Vajko – Urbánek, J. Zlocha, Galimov – Štefánik, Ferenyi, Belic – Tománek, Ligas, Matoňák – Špánik, Rufati, Gachulinec
Detva: Gajan – Petran, Jasečko, Sergienko, Varga, Gallo, Myšiak – Bormanis, Viikilä, Hajnik – Novota, Šechný, Kalousek – Zorvan, Križan, Jedliček – Dobiš, Hudec, Hukel
HC Nové Zámky - HK Žiar nad Hronom 4:3 pp (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 7. Melicher (Kodhaj, Paul), 9. White (Kodhaj, Paul), 29. Novák (Barilla, Šuty), 61. Kodhaj (Waite, Paul) – 17. Lopušan (Uski, Ďaloga), 31. Stupka (Lopušan), 60. Ďaloga (Babeliak, Dosek). Rozhodcovia: Adamec, Magušin - Lepieš, Šramaty, vylúčenia: 2:5 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 436 divákov
N. Zámky: Beržinec – Waite, Brejčák, Korím, Čajkovič, Melicher, Vaverčák, Krchňavý – White, Kodhaj, Paul – Štrauch, Šutý, Molnár – Mráz, Šimko, Frankovič – Šuty, Barilla, Novák
Žiar n. Hronom: Brezáni – Hraško, Dosek, Čulík, Kobolka, Fecko, Zubák – Ďaloga, Uski, Lopušan – Stupka, Babeliak, Magdolen – Rajnoha, Brumerčík, Melicher – Kylnar, Baláži
HC BIT markets TEBS Bratislava - HK TAM Levice 1:2 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)
Góly: 39. Včelka (Hauser, Zahradník) – 59. Pač (Slovák, Vaňo), 62. Telcov (Slovák, Stevens). Rozhodcovia: Moller, Valach - Frimmel, Hanko, vylúčenia: 4:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 96 divákov
Bratislava: Borák – Innanmaa, Luža, Knižka, Hauser, Fatul, Volkov, Karaffa – Bodnár, Jakubík, Hamráček – Včelka, Dej, Zahradník – Preisinger, Buc, Jendek – Samadov, Petráš, Botlo
Levice: Maťovčík – Stevens, Meszároš, Pač, Pánik, Valent, Hlinka, Gellen – Alapuranen, Slovák, Vaňo – Králik, Kupka, Bartakovics – Chlepčok, Svitana, Telcov – Sobotka, Tužinský, Ozimák