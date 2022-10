Vancouver sa dočkal prvého víťazstva. Marchand mal skvelý návrat po zranení

Do herného diania zasiahol len jeden Slovák. Martin Feherváry s Washingtonom podľahol Dallasu 0:2. Mladý obranca odohral 17 minút a 40 sekúnd, pripísal si tri hity a raz bol aj vylúčený.

Juraj Slafkovský je stále zranený a nenastúpil ani do nočného zápasu Montrealu proti Buffalu.

NEW YORK. V noci sa v NHL odohralo presne desať zápasov.

V noci sa do zápasovej akcie vrátil Brad Marchand. Po operácii bedrového kĺbu sa zotavil oveľa skôr, ako klub pôvodne naznačoval. Marchand sa mal vrátiť koncom novembra alebo začiatkom decembra.

Kanadský útočník by ale nemal nastúpiť v nasledujúcom zápase tímu proti Columbusu. Bruins hrajú hneď v piatok a tréner Jim Montgomery povedal, že Marchand zatiaľ v back-to-back zápasoch (zápasy hrané deň po sebe) hrať nebude.

"Je skvelé byť späť a to v zápase, v ktorom má tím úspech," opisoval pocity Marchand. "Je výborné byť opäť toho súčasťou."

McDavid sa v noci presunul na čelo produktivity. Proti Chicagu si pripísal štyri body. Strelil tri góly a pridal asistenciu. Pre kapitána Edmontonu to bol dvanásty hetrik v kariére NHL a druhý v tejto sezóne.

Prvý gól padol po presnej strele švihom v rýchlosti, druhý počas presilovky. McDavidovu strelu vyrazil brankár Stalock do vzduchu, po odraze sa puk zakotúľal až do brány. Tretí gól bol výstavným kúskom. Hviezdny útočník si s ľahkosťou obišiel obrancu Chicaga, preštrikoval si cestu k bráne a poslal puk za Stalocka.

Vancouver vyhral prvý zápas

Fanúšikovia Vancouveru Canucks sa dočkali. Ich tím vyhral prvý zápas v sezóne. Po siedmich prehrách zvíťazili na ľade Seattlu 5:4.

Pre trénera Brucea Boudreaua to bolo víťazstvo číslo 600.

Canucks mali v zápase vedenie 4:3 a súper sa rozhodol odvolať brankára. Garland síce zvýšil na 5:3, ale nebol to ešte koniec. Seattle zásluhou Schwartza vrátil zápas do jednogólového rozdielu 30 sekúnd do konca riadnej hracej doby. Vyrovnávajúci gól ale streliť nedokázali.

Vancouver je so štyrmi bodmi na predposlednom mieste Západnej konferencie. Okrem jednej výhry majú na konte dve prehry po predĺžení a päť prehier v riadnom čase a skóre 23:34.