VIDEO: Asistencia Mešára bola málo. Montreal schytal od rivala facku

Filip Mešár.
Filip Mešár. (Autor: X / Montreal Canadiens)
TASR|26. sep 2025 o 07:39
Derby v New Yorku ovládli Islanders.

NEW YORK. Slovenský hokejista Filip Mešár bodoval aj vo svojom druhom prípravnom zápase pred štartom novej sezóny zámorskej NHL.

Dvadsaťjedenročný útočník si pripísal jednu asistenciu, no jeho Montreal prehral s Torontom vysoko 2:7. Druhý Slovák v drese Canadiens Juraj Slafkovský nebodoval.

V noci na piatok sa do prípravy Minnesoty zapojil brankár Samuel Hlavaj, ktorý odchytal druhú polovicu duelu s Dallasom (2:5).

Do zápasu naskočil za stavu 2:0 pre Wild, no inkasoval štyri góly zo 14 striel. Piaty gól padol do prázdnej bránky.

VIDEO: Asistencia Filipa Mešára

Z výhry sa tešil iba obranca Jozef Viliam Kmec, ktorého Vegas zdolalo Utah 3:2 po predĺžení.

Prípravné zápasy NHL - 26. september

Detroit - Buffalo 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Góly: 6. Appleton (Copp), 10. Brandsegg-Nygård (Sandin-Pellikka, Danielson), 31. Larkin (Bernard-Docker, Raymond), 33. Seider (Söderblom, Truscott), 39. Copp (Raymond) – 7. Ostlund (Doan, Quinn), 27. Doan (Quinn, Ostlund)


Montreal - Toronto 2:7 (1:3, 1:2, 0:2)

Góly: 17. Matheson (Suzuki, Caufield), 26. Laine (Demidov, Mešár) – 5. Laughton, 14. Laugton (McMann, Maccelli), 17. McMann (Benning, Maccelli), 29. Lorentz (Laughton, Thrun), 31. Lorentz (Laughton), 46. Benning (Lorentz, Cowan), 53. Tverberg (Myers)


NY Rangers - NY Islanders 4:5 (3:2, 1:0, 0:3)

Góly: 16. Trocheck (Fox, Lafrenière), 18. Othmann (Morrow, Sheary), 18. Berard (Laba, Sheary), 31. J.T. Miller (Trocheck, Zibanejad) – 15. Veremyev (Day), 15. Ch. Terry (Pelech, Jefferies), 47. Berg (Jefferies), 56. Veremyev (Berg, Maggio), 57. Palmieri (Pelech)


Washington - Philadelphia 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Góly: 9. Cristall (Lapierre, Chisholm), 30. Mirošničenko (Strome D., Sandin), 32. Milano (Iorio, Lapierre), 42. McMichael, 59. Milano (Lapierre, Frank) – 36. Gaucher (Abols, Ginning)

Minnesota - Dallas 2:5 (2:0, 0:1, 0:4)

Góly: 19. Rossi (Boldy, Johnson), 20. Rossi (Boldy, Faber) – 37. Johnston (Bourque, MacDonell), 41. Johnston (Hryckowian), 50. Hryckowian, 54. Bourque (Johnston, Kyrou), 59. Kolyachonok (Becker, Hyry)


Vegas - Utah 3:2 pp (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)

Góly: 51. Eichel (Marner, Barbashev), 57. Eichel (Barbashev, Theodore), 64. Theodore (Eichel) – 16. Guenther (Peterka, Cole), 22. Guenther (Hayton, Smiashev)

NHL

dnes 07:39
