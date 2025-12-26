Gajan bol proti Kanade len na striedačke. Sparta nezvládla úvodný zápas

Kanada oslavuje gól.
Kanada oslavuje gól. (Autor: TASR/Keystone via AP)
TASR|26. dec 2025 o 22:50
ShareTweet0

Kanada si tesne poradila s univezitným tímom.

Hokejisti Fribourgu Gotteron zvíťazili na Spenglerovom pohári v Davose nad Spartou Praha 5:2.

K triumfu švajčiarskeho tímu v zápase skupiny Torriani prispeli dvoma gólmi Attilio Biasca a Marcus Sörensen.

Vo večernom zápase v skupine Cattini triumfoval tím Kanady nad U.S. Collegiate Selects 3:2.

Spenglerov pohár 2025

Skupina Cattini:

Team Canada - U.S. Collegiate Selects 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Góly: 25. Schnarr, 26. Seney, 31. Shaw - 32. McCarthy, 48. Musa

Skupina Torriani:

Fribourg-Gotteron - Sparta Praha 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Góly: 2. a 39. Biasca, 50. a 59. Sörensen, 41. Borgström - 51. Kousal, 60. Špaček

Ďalšie súťaže

Kanada oslavuje gól.
Kanada oslavuje gól.
Gajan bol proti Kanade len na striedačke. Sparta nezvládla úvodný zápas
pi 22:50
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Gajan bol proti Kanade len na striedačke. Sparta nezvládla úvodný zápas