Gajan bol proti Kanade len na striedačke. Sparta nezvládla úvodný zápas

Hokejisti Fribourgu Gotteron zvíťazili na Spenglerovom pohári v Davose nad Spartou Praha 5:2.
K triumfu švajčiarskeho tímu v zápase skupiny Torriani prispeli dvoma gólmi Attilio Biasca a Marcus Sörensen.
Vo večernom zápase v skupine Cattini triumfoval tím Kanady nad U.S. Collegiate Selects 3:2.
Spenglerov pohár 2025
Skupina Cattini:
Team Canada - U.S. Collegiate Selects 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Góly: 25. Schnarr, 26. Seney, 31. Shaw - 32. McCarthy, 48. Musa
Skupina Torriani:
Fribourg-Gotteron - Sparta Praha 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Góly: 2. a 39. Biasca, 50. a 59. Sörensen, 41. Borgström - 51. Kousal, 60. Špaček