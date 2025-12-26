Lantoši sa stal hrdinom Českých Budějovíc. Slováci boli pri všetkých góloch Třinca

Libor Hudáček (v strede) oslavuje gól so spoluhráčmi
Libor Hudáček (v strede) oslavuje gól so spoluhráčmi
26. dec 2025
Stanislav Škorvánek inkasoval tri góly.

Slovenský útočník Róbert Lantoši rozhodol o triumfe hokejistov Motoru České Budějovice nad Kometou Brnou 3:2 po nájazdoch v piatkovom stretnutí 34. kola českej najvyššej súťaže. V dueli premenil rozhodujúci samostatný nájazd a

navyše si pripísal aj asistenciou. Brnu nestačili góly Andreja Kollára a Lukáša Cingeľa. České Budějovice sú v tabuľke na 10. mieste, no zvíťazili v troch z uplynulých štyroch stretnutí.

Dvaja Slováci sa strelecky presadili v drese Třinca, no k bodovému zisku to nestačilo. „Oceliari" prehrali na ľade lídra ligy v Pardubiciach 3:5, Libor Hudáček si zapísal gól a asistenciou, skóroval i Patrik Hrehorčák.

Česká extraliga - 34. kolo

Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlove Vary 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Góly: 7. Lenc, 28. Pytlík - 12. Jaks, 25. Tomek, 29. Beránek

Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Góly: 35. Nenonen, 41. Pour - 15. Šenkeřík, 22. Pištěk, 30. Kaše

/S. Škorvánek odchytal celý duel a mal 20 zákrokov - M. Tomek odchytal celé stretnutie a mal 24 zákrokov/

HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 6. a 39. Filip, 44. Schleiss

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)

Góly: 12. Hájek, 42. Košťálek, 48. Ludvig, 53. Sedlák, 60. Červenka - 27. Hrehorčák (Hudáček), 30. Hudáček, 45. Kovařčík (Dravecký).

Motor České Budějovice - HC Kometa Brno 3:2 pp a sn (1:0, 1:2, 0:0 – 0:0)

Góly: 1. Ordoš, 37. Cibulka (Lantoši), rozhodujúci sam. nájazd Lantoši - 23. Kollár (Pospíšil), 25. Cingeľ

HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Góly: 9. Hladonik, 20. Nellis, 27. Yetman, 29. Fasner, 42. Šír, 57. Kalus

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

