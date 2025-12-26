Lantoši sa stal hrdinom Českých Budějovíc. Slováci boli pri všetkých góloch Třinca

Slovenský útočník Róbert Lantoši rozhodol o triumfe hokejistov Motoru České Budějovice nad Kometou Brnou 3:2 po nájazdoch v piatkovom stretnutí 34. kola českej najvyššej súťaže. V dueli premenil rozhodujúci samostatný nájazd a
navyše si pripísal aj asistenciou. Brnu nestačili góly Andreja Kollára a Lukáša Cingeľa. České Budějovice sú v tabuľke na 10. mieste, no zvíťazili v troch z uplynulých štyroch stretnutí.
Dvaja Slováci sa strelecky presadili v drese Třinca, no k bodovému zisku to nestačilo. „Oceliari" prehrali na ľade lídra ligy v Pardubiciach 3:5, Libor Hudáček si zapísal gól a asistenciou, skóroval i Patrik Hrehorčák.
Česká extraliga - 34. kolo
Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlove Vary 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Góly: 7. Lenc, 28. Pytlík - 12. Jaks, 25. Tomek, 29. Beránek
Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Góly: 35. Nenonen, 41. Pour - 15. Šenkeřík, 22. Pištěk, 30. Kaše
/S. Škorvánek odchytal celý duel a mal 20 zákrokov - M. Tomek odchytal celé stretnutie a mal 24 zákrokov/
HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly: 6. a 39. Filip, 44. Schleiss
HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)
Góly: 12. Hájek, 42. Košťálek, 48. Ludvig, 53. Sedlák, 60. Červenka - 27. Hrehorčák (Hudáček), 30. Hudáček, 45. Kovařčík (Dravecký).
Motor České Budějovice - HC Kometa Brno 3:2 pp a sn (1:0, 1:2, 0:0 – 0:0)
Góly: 1. Ordoš, 37. Cibulka (Lantoši), rozhodujúci sam. nájazd Lantoši - 23. Kollár (Pospíšil), 25. Cingeľ
HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)
Góly: 9. Hladonik, 20. Nellis, 27. Yetman, 29. Fasner, 42. Šír, 57. Kalus