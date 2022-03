Zapol motory a prekonal brankára. Fehérváry sa zahral na útočníka, strelil gól

NEW YORK. Piatym gólom a celkovým dvanástym bodom v sezóne prispel Martin Fehérváry k jasnému víťazstvu Washingtonu Capitals na ľade Columbusu Blue Jackets.

"Som ešte mladý, snažím sa na sebe pracovať. Pri svojej rýchlosti často dostanem príležitosť takto pomôcť útočníkom, tak sa to snažím využívať."

Stal sa tretím obrancom Washingtonu v sezóne s piatimi gólmi na konte. "Je vždy pekné skórovať, som za to rád. Snažím sa síce sústrediť na defenzívu, no rád som aj za zlepšenie útočnej činnosti," reagoval po zápase.

Ďalším Slovákom v akcii bol Zdeno Chára. Pri výhre New Yorku Islanders nad mestským rivalom 2:1 strávil na ľade 18 minút. Raz vystrelil na bránu, rozdal dva hity a zablokoval jeden strelecký pokus.

Kapitán Connor McDavid mal dve asistencie, čím opäť zveľadil náskok na čele bodovania. Vedie práve pred Draisaitlom a Jonathanom Huberdeauom z Floridy. Aktuálne má na konte 87 bodov, o tri viac ako najbližší prenasledovatelia.

Chris Kreider sa do streleckej listiny zapísal ako jediný hráč New Yorku Rangers v zápase proti New Yorku Islanders. "Jazdci" prehrali v derby 1:2.