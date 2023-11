VIDEO: Černák v noci asistoval, Stützle strelil krásny bejzbalový gól

Asistoval na víťazný gól Tampy pri výhre nad Chicagom 4:2. Jeho odrazenú strelu od mantinelu do brány dorazil Victor Hedman.

NEW YORK. V nočných zápasoch NHL bodoval jediný Slovák - Erik Černák.

VIDEO: Pospíšil poslal JT Millera do vlastnej brány.

Pospíšil mal štyri trestné minúty a jeden hit, odohral 12:26 min. Hral tvrdo a súperovi sa dostával pod kožu, v jednom momente skončil JT Miller po súboji so Slovákom vo vlastnej bráne.

Stützle sa predviedol bejzbalovým odpalom

Vo štvrtok vo švédskom Štokholme odštartovala štvordňová Global Series. Detroit, Ottawa, Toronto a Minnesota tam odohrajú štyri zápasy v priebehu štyroch dní.

Vo včerajšom dueli Ottawy s Detroitom bolo o zábavu postarané. Aj keď to najprv vyzeralo ako jednoznačná záležitosť v prospech kanadského tímu, bola to dráma až do úplného záveru.

Ottawa si už po 22 minútach vytvorila vedenie 4:0, Detroit zápas ale v priebehu ôsmich minút vyrovnal. Duel nakoniec dospel až do predĺženia, kde nádherným bejzbalovým štýlom rozhodol o výhre "senátorov" 5:4 dve sekundy pred koncom Tim Stützle.

VIDEO: Víťazný gól Tima Stützleho proti Detroitu