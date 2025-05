VIDEO: Washingtonu to opäť nevyšlo a končí. Winnipeg ešte drží nádej

NEW YORK. Hokejisti Caroliny Hurricanes postúpili do finále Východnej konferencie v play off NHL.

V piatom zápase 2. kola zvíťazili na ľade Washingtonu 3:1 a v sérii hranej na štyri víťazné zápasy triumfovali 4:1.

V súboji o postup do finále nastúpia proti víťazovi série Florida - Toronto, v ktorej sú bližšie k postupu „panteri,“ ktorí vedú 3:2 na zápasy.