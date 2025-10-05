VIDEO: Montreal nezvládol generálku pred novou sezónou. Slafkovský si pripísal asistenciu

Juraj Slafkovský oslavuje gól Montrealu s Ivanom Demidovom.
Juraj Slafkovský oslavuje gól Montrealu s Ivanom Demidovom.
Sportnet, TASR|5. okt 2025 o 07:20
Martin Fehérváry bol druhým najvyťažovanejším hráčom Washingtonu.

NEW YORK. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si v noci na nedeľu pripísal asistenciu, jeho Montreal Canadiens však prehral v poslednom prípravnom stretnutí pred štartom novej sezóny NHL s Ottawou Senators 1:3.

Pre 21-ročného útočníka to bol druhý kanadský bod (0+2) v jeho treťom prípravnom súboji.

Slafkovský zadovkou prihral na jediný gól Montrealu, ktorým Cole Caufield znížil v 56. minúte priebežne na 1:2.

Domáci však potom ešte inkasovali pri hre bez brankára. Slafkovský odohral 16:51 min, mal mínusový bod a dostal menší trest za hrubosť.

VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského

Obranca Martin Fehérváry pomohol Washingtonu k víťazstvu nad Columbusom 2:1, ako druhý najvyťaženejší hráč domácich (22:58 min), mal až šesť „hitov“ a tri strely zblokoval.

Dalibor Dvorský bol pri triumfe St. Louis Blues v Chicagu 4:0. Do kanadského bodovania sa nezapísal, jeho minutáž bola 15:36 s plusovým bodom a jednou strelou. Za domácich nastúpil Martin Mišiak, odohral 15:52 min a pripísal si dve strely.

Významný moment pre Mišiaka prišiel v 52. min, keď inkasoval vysokú hokejku od Tylera Tuckera z Blues, po ktorej zostal ležať na ľade a vybojoval tak presilovú hru pre svoj tím. Napriek zjavnému zakrvaveniu rozhodca udelil len 2-minútový trest.

Šancu v príprave v drese Colorada ešte dostal aj útočník Maroš Jedlička, pri prehre 2:3 na ľade Dallasu strávil na ľade 12:45 min s jednou strelou.

Naopak Pavol Regenda sa nezmestil do zostavy San Jose Sharks v dueli s Utahom, čo môže naznačovať, že v prvom tíme so Slovákom nateraz nepočítajú.

V príprave zaujal Kalifornčanov aj Ethan Cardwell. Ten sa do zostavy opäť dostal.

Prípravné zápasy NHL:

Philadelphia - New Jersey 4:3 pp a sn

Boston - NY Rangers 4:1

Los Angeles - Anaheim 5:4 pp

Nashville - Carolina 3:2 pp

Dallas - Colorado 3:2

Detroit - Toronto 6:5 pp

Florida - Tampa Bay 7:0

Chicago - St. Louis 0:4

Montreal - Ottawa 1:3

Washington - Columbus 2:1

Utah - San Jose 6:4

NHL

Juraj Slafkovský oslavuje gól Montrealu s Ivanom Demidovom.
Juraj Slafkovský oslavuje gól Montrealu s Ivanom Demidovom.
VIDEO: Montreal nezvládol generálku pred novou sezónou. Slafkovský si pripísal asistenciu
dnes 07:20
