VIDEO: Montreal nezvládol generálku pred novou sezónou. Slafkovský si pripísal asistenciu

NEW YORK. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si v noci na nedeľu pripísal asistenciu, jeho Montreal Canadiens však prehral v poslednom prípravnom stretnutí pred štartom novej sezóny NHL s Ottawou Senators 1:3.
Pre 21-ročného útočníka to bol druhý kanadský bod (0+2) v jeho treťom prípravnom súboji.
Slafkovský zadovkou prihral na jediný gól Montrealu, ktorým Cole Caufield znížil v 56. minúte priebežne na 1:2.
Domáci však potom ešte inkasovali pri hre bez brankára. Slafkovský odohral 16:51 min, mal mínusový bod a dostal menší trest za hrubosť.
VIDEO: Asistencia Juraja Slafkovského
Obranca Martin Fehérváry pomohol Washingtonu k víťazstvu nad Columbusom 2:1, ako druhý najvyťaženejší hráč domácich (22:58 min), mal až šesť „hitov“ a tri strely zblokoval.
Dalibor Dvorský bol pri triumfe St. Louis Blues v Chicagu 4:0. Do kanadského bodovania sa nezapísal, jeho minutáž bola 15:36 s plusovým bodom a jednou strelou. Za domácich nastúpil Martin Mišiak, odohral 15:52 min a pripísal si dve strely.
Významný moment pre Mišiaka prišiel v 52. min, keď inkasoval vysokú hokejku od Tylera Tuckera z Blues, po ktorej zostal ležať na ľade a vybojoval tak presilovú hru pre svoj tím. Napriek zjavnému zakrvaveniu rozhodca udelil len 2-minútový trest.
Šancu v príprave v drese Colorada ešte dostal aj útočník Maroš Jedlička, pri prehre 2:3 na ľade Dallasu strávil na ľade 12:45 min s jednou strelou.
Naopak Pavol Regenda sa nezmestil do zostavy San Jose Sharks v dueli s Utahom, čo môže naznačovať, že v prvom tíme so Slovákom nateraz nepočítajú.
V príprave zaujal Kalifornčanov aj Ethan Cardwell. Ten sa do zostavy opäť dostal.
Prípravné zápasy NHL: